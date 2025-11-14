'Quem Poderia Saber'i yayınladı

Söz ve müziği Ilgaz Altın’a ait 'Quem Poderia Saber'inaranjesi Tibet Akarca imzası taşıyor. Şarkı, 14 Kasım’da tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

'Quem Poderia Saber', kendi geçmişiyle hesaplaşmak ve barışmak isteyen bir insanın huzur arayışını anlatıyor.

Şarkıda, hayatının dönüm noktalarında hangi kararların doğru olduğunu anlamaya çalışan bir anlatıcının içsel çatışması duyuluyor. Gençliğinin karamsarlığıyla yüzleşen kişi, geleceğin olgun sesiyle karşılaşıyor — ve bu buluşma, hayatın her şeye rağmen devam ettiğini hatırlatan duygusal bir köprüye dönüşüyor.

Ilgaz Altın, bu şarkıyı “geçmişle gelecek arasında savrulan bir ruh için verilen kısa bir mola” olarak tanımlıyor.

Portekizce versiyonuyla müziğini evrensel bir boyuta taşıyan Ilgaz Altın, 'Quem Poderia Saber'de sadece sözleri değil, duyguyu da yeni bir dilde yeniden yorumluyor.