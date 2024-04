Quentin Tarantino, Brad Pitt başrollü filminden vazgeçti

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, emeklilik filminden vazgeçti. 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction), 'Soysuzlar Çetesi' (Inglourious Basterds), 'Zincirsiz' (Django Unchained), 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) gibi iddialı yapımların yönetmenliğini üstlenen 61 yaşındaki Tarantino, son filmi olacağını duyurduğu filmi iptal etti.

Quentin Tarantino'nun, Brad Pitt'in başrolde yer alacağı ve çekimlerine bu yıl başlanması planlanan filminin senaryosunu yeniden yazdığı, yeniden yazmasıyla filmin tamamen değişikliğe uğradığı öğrenildi. REKLAM Filmin hikâyesi, 1977 Los Angeles'ında geçecek ve gerçek hayattaki bir film eleştirmeninin hikayesini anlatacaktı. Tarantino, geçen yıl Cannes'da filmin gerçekten yaşamış ama hiçbir zaman gerçekten ünlü olmamış bir adama dayandığını söylemişti. Tarantino'nun önceki filmlerindeki karakterlerin bu filmde görüneceğine dair haberler de vardı.

Quentin Tarantino, başlangıçta 10'uncu ve son filmi olması planlanan 'The Movie Critic' adlı yapım için fikrini değiştirdi ve projeyi ilerletmemeye karar verdi. Yönetmene yakın kaynaklar onun son filminin ne olacağına karar vermek için yeniden çalışmaya başladığını söyledi.