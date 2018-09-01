Racing Club - Rosario Central maçı rakamları

Racing Club ve Rosario Central, 02 Eylül 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 7 puanlı Racing Club 2. sırada bulunuyor, Rosario Central 9 puana sahip ve 1. sırada. Racing Club, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rosario Central son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 644. İddaa'da Racing Club kazanır 1.90, berabere biter 2.80, Rosario Central kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Racing Club son hafta oynanan River Plate maçında 0-0 berabere kaldı.

Rosario Central ise Nueva Chicago maçında 0-2 kazandı.

Racing Club, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Rosario Central ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rosario Central, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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