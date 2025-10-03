Habertürk
        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uyguladı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uyguladı

        RTÜK, yayınlarda hakaret/iftira, dezenformasyon ve yayın yasağı ihlali gerekçeleriyle TELE1 (iki program), Sözcü TV, Halk TV, Meltem TV ve SUN TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi

        Giriş: 03.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:19
        5 kanala üst sınırdan ceza
        RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi.

        TELE1'de yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ekrana yansıtılan KJ'nin eleştiri sınırları ötesinde, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı.

        Bu nedenle TELE1 televizyonuna, yayınların "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

        Üst Kurul toplantısında TELE1 Televizyonu'na bir ceza da "4 Soru 4 Yanıt" adlı programda Merdan Yanardağ'ın Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici söylemleri nedeniyle verildi. Yanardağ'ın sözlerinin, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmüne aykırı olduğu tespit edildiği için de kanala üst sınırdan para cezası verilmesi kararı alındı.

        Aşağılayıcı ve iftira niteliğindeki ifadeler nedeniyle yaptırım

        Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan "Sözün Aslı" adlı programda CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Gürsel Tekin'in mahkemece İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını "darbe girişimi" olarak nitelendirmesi de ele alındı.

        Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevcut hükümetin de darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi.

        Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye yayınların, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlalden üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

        Üst Kurulda, Halk TV'de yayınlanan "Açıkça" adlı programda Murat Kubilay'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadelerin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi.

        Bu nedenle Halk TV'ye, yayınların "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verildi.

        Meltem TV'ye "dezenformasyon" cezası

        Meltem TV'de yayınlanan "Eylül Han İle Gündem Özel" adlı programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların, gerçekliği ispat edilmiş gibi, kesin bir dille ve taraflı bir şekilde izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan Meltem TV'ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz…" hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

        Üst Kurul'da ayrıca SUN TV'de yayınlanan "İçel Gündemi" isimli programda İzmir'de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması da görüşülerek, yayıncı kuruluşa "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

