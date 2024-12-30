Rafet El Roman'dan, Hadise ve Gülşen'e eleştiri
Rafet El Roman, Hadise ile Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirerek "Ne yapmaya çalışıyor bunlar" şeklinde yorumda bulundu
Rafet El Roman, kadın meslektaşları Gülşen ile Hadise'nin sahne kıyafetleri hakkında yorumda bulundu.
Rafet El Roman, Gülşen ile Hadise'nin sahne kıyafetlerini eleştirdi.
Hadise
Rafet El Roman; "Gülşen ile Hadise’nin transparan kıyafetleri bana fazla geliyor. Denk gelince, 'Ne yapmaya çalışıyor bunlar?' şeklinde söyleniyorum ama onları çok severim, sahne insanları ne giydiklerini bilirler" ifadelerini kullandı.
Gülşen