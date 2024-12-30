Rafet El Roman'dan, Hadise ve Gülşen'e eleştiri

Rafet El Roman, kadın meslektaşları Gülşen ile Hadise'nin sahne kıyafetleri hakkında yorumda bulundu.

Hadise

Rafet El Roman; "Gülşen ile Hadise’nin transparan kıyafetleri bana fazla geliyor. Denk gelince, 'Ne yapmaya çalışıyor bunlar?' şeklinde söyleniyorum ama onları çok severim, sahne insanları ne giydiklerini bilirler" ifadelerini kullandı.