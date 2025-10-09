Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı tarihi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu!

        Ramazan ayı tarihi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

        Ramazan ayının 2026'daki başlangıç tarihi şimdiden araştırılıyor. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte Diyanet açıklaması kapsamında Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 00:49 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı, inananlar için oruçla geçirilen manevi bir yolculuğu ifade ediyor. 2026 yılında Ramazan’ın hangi tarihlerde başlayacağı ve bayramın ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

        2

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        4

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı