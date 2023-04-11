Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'ne göre Nisan ayı içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 23 Mart'ta başlayan 11 ayın sultanı Ramazan'ın büyük bölümü geride kaldı. Mübarek Ramazan ayını oruç, namaz ve ibadetle geçiren Müslümanlar Ramazan Bayrama kavuşmanın sevincini yaşayacak. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri ve bayram tatiline ilişkin merak edilen detaylar...