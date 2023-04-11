Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramı tarihleri, milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke çapında resmi tatil olacak Ramazan Bayramı bu sene Nisan ayına denk geliyor. İşte Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihi..

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı ilk günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

    Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'ne göre Nisan ayı içerisinde idrak edilecek. Bu yıl 23 Mart'ta başlayan 11 ayın sultanı Ramazan'ın büyük bölümü geride kaldı. Mübarek Ramazan ayını oruç, namaz ve ibadetle geçiren Müslümanlar Ramazan Bayrama kavuşmanın sevincini yaşayacak. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri ve bayram tatiline ilişkin merak edilen detaylar...
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı ilk günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. 
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı ilk günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek. 
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı ilk günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

    Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Ramazan Bayramı ilk günü ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.