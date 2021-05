Bayramınız kutlu olsun 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İslam dünyası Kovid-19 pandemisi gölgesinde ikinci Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Türkiye, son iki haftasını tam kapanma ile geçirdiği Ramazan ayının ardından bayramda da evde olacak. Bayram namazı tedbiler altında kılınacak.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde bugün itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet veren bu iş yerleri ile firmalar, Ramazan ayının sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

BAYRAM MESAJLARI

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadesini kullanan Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda salgın musibetinden yıl bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak etkilendiklerini belirtti.

Erdoğan, artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını anımsattı.

Ramazan ayının da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşa destek paketleriyle ellerini uzattıklarını söyledi.

Üretimi, istihdamı, büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı attıklarını, her desteği verdiklerini ancak buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşların olduğunu bildiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden, bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gayeyle istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabb'imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla esenlikle huzurla kavuşturmasını diliyorum."

"DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, şunları kaydetti:

"Gelişiyle dünyamızı imar, gönüllerimizi mamur eden mübarek Ramazan-ı Şerif, maneviyatı ile bütün varlığımızı ve benliğimizi kuşattı; rahmet, mağfiret ve bereketiyle bizleri sarıp sarmaladı. İmanımızın ve inancımızın gereğini yerine getirmek için hulus-i kalp ile taat ve ibadet etmeye gayret ettiğimiz mübarek günlerde salgın şartlarında olsa da Allah’ın bahşettiklerinden tasadduk edip yardımlaştık; birbirimizin derdiyle hemdert, haliyle hemhal olduk. Cenabıhakk'a hamdolsun ki manevi olarak tazelendik, arındık, yenilendik, yaklaştık, yakınlaştık.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde yakınlarımızla dostlarımızla bir araya gelerek iftar sofralarının bereketini paylaşma, sohbet edip kaynaşma, birlikte teravih namazını eda etme imkanı bulamasak da bir ümmet olmanın sevincini yeniden tattık. Sevginin, kardeşliğin hazzını yaşatan, muhabbetle kucaklaşmamıza vesile olan Ramazan Bayramı’na salgın şartları ve Kudüslü kardeşlerimizin uğradığı zulüm sebebiyle buruk bir şekilde eriştik."

İsrail’in, işgali altındaki Filistin’de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırılarına ramazanda da devam ettiğini vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"İsrail askerlerinin, aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz. İsrail’in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek için başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur."

Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizin ve dünyanın en önemli sorunu haline gelen İsrail sorununun hak, hukuk ve adalet çerçevesi içinde çözülmesi için uluslararası hukukun verdiği bütün imkanları daha etkin ve etkili bir şekilde kullanmaya kararlılıkla devam edecektir. Her yıl ramazan ayında olduğu gibi İsrail’in zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizin bayrama az bir zaman kala yaşadıkları saldırıların son bulmasını, zalimlerin kurduğu planların tersine dönmesini ve Kudüs’ün, Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal toprakların bütün İslam alemi ile birlikte huzur ve felaha erişmesini Rabbimden niyaz ederim. Ramazan Bayramı’nın insanlığın kurtuluşuna, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve baskı altında, acıyla ve gözyaşıyla yaşamak durumunda kalan Müslümanların ve hangi dinden olursa olsun bütün insanların felahına, dünyamızda huzur ve barışın teminine, kardeşliğimizin pekişmesine, kötülerin ıslahına ve bu salgın hastalığın def’ine vesile olmasını; ülkemize ve dünyamıza hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın içinden geçtiğimiz bu zor ve dar zamanları aşabileceğimize, her daim birlik ve beraberlik içinde, her türlü güçlüğü yenebileceğimize olan inancımızı ve bilincimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum. İslam aleminin yaşadığı tarihin bu zorlu günlerini atlattığımızda hakiki bayramlara erişeceğimize olan inancım tamdır.

Salgın şartlarını en kısa zamanda atlatıp, yine elleri öpülesi büyüklerimizle tertemiz masumiyetleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kucaklaşıp kavuşacağız. Tekrar kapılarımızın zili çalacak, bayramın neşe kaynağı sevgili çocuklarımıza hediyeler ikram edeceğiz ve bayramlarımız gerçek tadına ulaşacak. Büyüklerin gönlünü alıp heyecanlı çocukları sevindireceğiz. Yüce Mevla’nın verdiği umudumuz daim; birliğimiz, dirliğimiz kaim; dualarımız kabul ve ibadetlerimiz makbul, Ramazan Bayramı’mız bereketli olsun." ​​​​​​​

"SALGIN DAYANIŞMAYI HATIRLATTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sabır, ibadet ve rahmet ayı olan ramazanı bir kez daha Kovid-19'un gölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirlerin maddi ve manevi güçlükler yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın sosyal devlet ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde CHP'li belediyelerin de "Sağ elin verdiğini sol elin görmediği" bir anlayışla, hiçbir vatandaşı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden milletle omuz omuza verdiğini aktardı.

Mübarek ramazanın son günlerinde Filistin’de, kutsal topraklarda yaşanan çatışmaların ise kendilerini derinden üzdüğünü bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye’nin BM'yi harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır. Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur.

Bu duygularla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimize; bu zorlu dönemde görev yapan apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız ve PTT çalışanlarımız başta olmak üzere, işbaşı yapan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara."