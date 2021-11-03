İslam dininde büyük önemi olan dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılında Ramazan ayının ve Ramazan bayramının hangi günlerde olacağı merak ediliyor. İşte 2022 dini günler takvimi
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 YILI DİNİ GÜNLER
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
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