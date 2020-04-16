Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusu Ramazan ayında tutulacak ilk oruç için hazırlıklarını yapan İslam dünyasının gündeminde. Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayı, aynı zamanda 11 ayın sultanı olarak biliniyor. Ramazan ayında İslamın en önemli ibadetlerinden birisi olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ramazan ayı başlangıç tarihi haberimizde.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2020 Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura Nisan'ın 23'ünü 24'üne bağlayan gece kalkılacak ve 24 Nisan akşamı ilk iftar yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak son kez oruç tutulacak. 24 Mayıs Pazar günü de Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanılacak. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR?

Kameri aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.),“Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhari, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyam, 3-4, 7-9) buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.),“Biz ümmi bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhari, Savm, 13; Müslim, Sıyam, 15; Ebu Davud, Savm, 4) buyurarak, kameri aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır. Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahman, 55/5),bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'am, 6/96),yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yunus, 10/5),gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36),ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir. Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.),kameri aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegane yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkanı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkanı bile doğmuştur. Dolayısıyla kameri ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.