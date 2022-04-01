İllere Göre İmsakiye

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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 23.03.2023 Perşembe 04:58 06:20 12:39 16:05 18:47 20:04 2 24.03.2023 Cuma 04:56 06:18 12:38 16:06 18:48 20:05 3 25.03.2023 Cumartesi 04:54 06:17 12:38 16:06 18:49 20:06 4 26.03.2023 Pazar 04:53 06:15 12:38 16:07 18:50 20:07 5 27.03.2023 Pazartesi 04:51 06:13 12:37 16:07 18:51 20:08 6 28.03.2023 Salı 04:49 06:12 12:37 16:07 18:52 20:09 7 29.03.2023 Çarşamba 04:48 06:10 12:37 16:08 18:53 20:10 8 30.03.2023 Perşembe 04:46 06:09 12:36 16:08 18:54 20:12 9 31.03.2023 Cuma 04:44 06:07 12:36 16:08 18:55 20:13 10 01.04.2023 Cumartesi 04:42 06:06 12:36 16:09 18:56 20:14 11 02.04.2023 Pazar 04:41 06:04 12:36 16:09 18:57 20:15 12 03.04.2023 Pazartesi 04:39 06:03 12:35 16:09 18:58 20:16 13 04.04.2023 Salı 04:37 06:01 12:35 16:10 18:59 20:17 14 05.04.2023 Çarşamba 04:36 06:00 12:35 16:10 19:00 20:18 15 06.04.2023 Perşembe 04:34 05:58 12:34 16:10 19:01 20:19 16 07.04.2023 Cuma 04:32 05:57 12:34 16:11 19:02 20:21 17 08.04.2023 Cumartesi 04:30 05:55 12:34 16:11 19:03 20:22 18 09.04.2023 Pazar 04:29 05:54 12:34 16:11 19:03 20:23 19 10.04.2023 Pazartesi 04:27 05:52 12:33 16:11 19:04 20:24 20 11.04.2023 Salı 04:25 05:51 12:33 16:12 19:05 20:25 21 12.04.2023 Çarşamba 04:23 05:49 12:33 16:12 19:06 20:26 22 13.04.2023 Perşembe 04:22 05:48 12:32 16:12 19:07 20:28 23 14.04.2023 Cuma 04:20 05:46 12:32 16:12 19:08 20:29 24 15.04.2023 Cumartesi 04:18 05:45 12:32 16:13 19:09 20:30 25 16.04.2023 Pazar 04:16 05:43 12:32 16:13 19:10 20:31 26 17.04.2023 Pazartesi 04:15 05:42 12:31 16:13 19:11 20:33 Kadir Gecesi 27 18.04.2023 Salı 04:13 05:41 12:31 16:13 19:12 20:34 28 19.04.2023 Çarşamba 04:11 05:39 12:31 16:14 19:13 20:35 29 20.04.2023 Perşembe 04:09 05:38 12:31 16:14 19:14 20:36 21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:14

İMSAKİYE 2023

Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için önemli ve kutsal bir aydır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İmsakiye 2023 ile birlikte, iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati gibi bilgileri içeren detaylı bir takvim yayınlandı.

MALATYA İFTAR VAKTİ

Malatya iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih vakti bilgileri, bu sayfada yer almaktadır. İftar saatleri, her gün güneşin batmasıyla başlar ve sahur vakti, gün doğumundan birkaç dakika önce sona erer. Ramazan ayı boyunca tutulacak oruç, Müslümanların ibadetinin en önemli unsurlarından biridir. Bu ay boyunca insanlar, gün boyunca yemek ve içmekten kaçınırlar ve iftar saatlerinde, aileleriyle bir araya gelerek, bereketli sofralar paylaşırlar. Malatya iftar saatleri takvimi, burada yaşayan ve oruç tutanlar için faydalı bir kaynaktır. İftar saati her gün İmsakiye takvimine göre değiştiğinden, bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

MALATYA SAHUR SAATLERİ

Sahur, İslam dininin inancına göre sabahın erken saatlerinde Müslümanlar tarafından, özellikle Ramazan ayında veya diğer aylarda, İslam'ın bir ibadeti olan orucun başlamasından önce, yani imsak vaktinden önce tüketilmesi sünnet olan son yemektir. Malatya sahur vakti de bu noktada en çok merak edilenler arasında öne çıkmaktadır. İmsakiye 2023 sayfasından Malatya sahur saatleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

TERAVİH SAATİ

Teravih Namazı, Ramazan ayının önemli bir ibadeti olarak kabul edilir. Teravih namazı vakti, İmsakiye takviminde belirtilen saatlere göre belirlenir ve her akşam camilerde toplanarak kılınır.

30 GÜNLÜK İMSAKİYE TAKVİMİ

İmsakiye 2023, Malatya için güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti bilgilerini içerir. Ramazan ayının bu kutsal ayında, tutulacak oruç ve kılınacak teravih namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir.