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        Haberler Bilgi Yaşam Nazar Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Nazar Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Nazar Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Nazar Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Nazar duası, kötü enerjilerden ve olumsuz etkilerden korunmak amacıyla yapılan manevi bir uygulamadır. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bu dua, özellikle kötü niyetli bakışların ve kem gözlerin zararlı etkilerine karşı bir koruma sağlar. Nazar kavramı, kişilere, ailelere, çocuklara, sevgiliye hatta iş hayatına kadar uzanan olumsuzluklara neden olabileceği inancıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle, bebekler, aile bireyleri veya kişinin kendisi için nazar duası okumak isteyenlerin, duanın Arapça okunuşu, yazılışı ve Türkçe anlamını bilmeleri büyük önem taşır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:10
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        Nazar Duası okunuşu ve Türkçe anlamı!
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        Nazar veya kem göz, kişinin başına kaza, bela veya çeşitli sıkıntılar getirdiğine inanılan yaygın bir inanıştır. Toplumumuzda derin bir karşılığı olan bu kavram, nazardan korunmak için duaların okunmasını gerekli kılar. Özellikle bebekler, aile bireyleri ve kişinin kendisi için nazar duası okumak, bu olumsuz etkilerden korunmanın bir yolu olarak görülür. Bu nedenle, herkesin nazara karşı okunacak duaları, ayetleri ve sureleri bilmesi gerektiğine dair yaygın bir inanç vardır.

        NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

        Nazardan korunma konusunda en etkili yöntemlerden biri, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okuduğu Nazar Duası olarak kabul edilir. Bu dua, kötülüklerden ve kem gözden korunmak için sık sık okunur.

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        NAZARA KARŞI DUA: NAS SURESİ

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        Kul e'ûzü birabbinnâs

        Melikinnâs

        İlâhinnâs

        Min şerrilvesvâsilhannâs

        Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

        Minelcinneti vennâs

        Nas Suresi Türkçe Anlamı

        Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

        De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

        İnsanların hükümdarına,

        İnsanların ilahına,

        O sinsi vesvesecinin şerrinden.

        O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

        Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

        NAZARA KARŞI DUA: FELAK SURESİ

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        Kul e'ûzü birabbil felak

        Min şerri mâ halak

        Ve min şerri ğasikın izâ vekab

        Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

        Ve min şerri hâsidin izâ hased

        Felak Suresi Türkçe Anlamı

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

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        De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

        Yarattığı şeylerin şerrinden,

        Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

        O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

        ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

        NAZARA KARŞI DUA: KALEM SURESİ 51. VE 52. AYET

        Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

        Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

        Anlamı

        Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

        NAZARA KARŞI DUA: AYETEL KÜRSİ

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

        lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

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        lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

        men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

        ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

        velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

        velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

        Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

        Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

        Ne uykusu gelir ne de uyur.

        Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

        O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

        Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

        O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

        O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

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        Onları korumak kendisine zor gelmez.

        O yücedir, mutlak büyüktür.

        PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI

        Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri kötülüklerden, şerden korumak için onlara dua okurdu. Hz. Muhammed'in okuduğu bu duanın, nazar duaları arasında en etkilisi olduğuna inanılmaktadır. Peygamberimiz şu nazar duasını okurdu:

        Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh

        Türkçe Anlamı

        "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."

        NAZARA KARŞI NE İYİ GELİR?

        Nazardan korunma yöntemleri toplumdan topluma farklılık gösterir. İslam inancında, nazardan korunmak için çeşitli duaların okunduğu ve Hz. Muhammed’in bu konuda bazı tavsiyelerde bulunduğu bilinmektedir. Hadislerde nazarın etkilerinden bahsedilirken, korunma amacıyla belirli ayetlerin okunması önerilmiştir. Özellikle Nazar Ayeti olarak bilinen İn Yekad ayeti, Müslüman topluluklar arasında en sık kullanılan korunma yöntemlerinden biri olup, birçok kişi tarafından evlerin girişine asılarak nazardan sakınmak amacıyla yazılmaktadır.

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