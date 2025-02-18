Nazar Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Nazar Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Nazar veya kem göz, kişinin başına kaza, bela veya çeşitli sıkıntılar getirdiğine inanılan yaygın bir inanıştır. Toplumumuzda derin bir karşılığı olan bu kavram, nazardan korunmak için duaların okunmasını gerekli kılar. Özellikle bebekler, aile bireyleri ve kişinin kendisi için nazar duası okumak, bu olumsuz etkilerden korunmanın bir yolu olarak görülür. Bu nedenle, herkesin nazara karşı okunacak duaları, ayetleri ve sureleri bilmesi gerektiğine dair yaygın bir inanç vardır.

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Nazardan korunma konusunda en etkili yöntemlerden biri, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) okuduğu Nazar Duası olarak kabul edilir. Bu dua, kötülüklerden ve kem gözden korunmak için sık sık okunur.

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NAZARA KARŞI DUA: NAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

NAZARA KARŞI DUA: FELAK SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

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De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

NAZARA KARŞI DUA: KALEM SURESİ 51. VE 52. AYET

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne. Anlamı Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. NAZARA KARŞI DUA: AYETEL KÜRSİ Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, REKLAM lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. REKLAM Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU NAZAR DUASI Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri kötülüklerden, şerden korumak için onlara dua okurdu. Hz. Muhammed'in okuduğu bu duanın, nazar duaları arasında en etkilisi olduğuna inanılmaktadır. Peygamberimiz şu nazar duasını okurdu: Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh Türkçe Anlamı "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."