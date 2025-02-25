Tebareke Suresi okunuşu ve anlamı! Tebareke Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Faziletleri oldukça büyük olan bu sure, İslam alimleri tarafından sıkça okunması tavsiye edilen sureler arasında yer alır. Mülk Suresi’ni öğrenmek, anlamını kavramak ve ezberlemek isteyenler için Türkçe ve Arapça okunuşu, faziletleri ve tefsiri üzerine birçok kaynak bulunmaktadır. İşte, Tebareke suresi hakkında bilinmesi gerekenler.

Mülk Suresi’nin Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı ve Diyanet meali sıkça araştırılan konular arasındadır. Kur’an-ı Kerim’de 67. sırada, iniş sırasına göre ise 77. sure olarak yer alır. Tur Suresi’nden sonra, Hâkka Suresi’nden önce nazil olmuştur. Bu sureyi dinlemek, okumak ve ezberlemek isteyenler için detaylı bilgiler içeren kaynaklar mevcuttur. Mülk Suresi, Allah’ın yüceliğini, evrendeki düzeni ve yaratılışın hikmetini anlamak açısından büyük önem taşır. Sizler için hazırladığımız yazımızda tebareke suresi arapça yazılışı, türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu hakkında her şeyi derledik.

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MÜLK SURESİ OKUNUŞU

Tebâreke’llezî biyedihi’l-mülku ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Ellezî haleka’l-mevte ve’l-hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenu amela(âmelen), ve hüve’l-azîzu’l-gafûr.

Ellezî haleka seb’a semâvâtin tibâkâ( tıbâkan), mâ terâ fî halki’r-rahmâni min tefâvut( tefâvutin), fe’rci’îl basara hel terâ min fütûr.

Summe’rci’îl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsi’en ve hüve hasîr.

Ve lekad zeyyennâ’s-semâe’d-dünyâ bi mesâbîha ve ce’alnâhâ rucûmen li’ş-şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbe’s-saîr.

Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem ve bi’sel masîr.

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İza ulkû fîhâ semi’û lehâ şehîkan ve hiye tefûr.

Tekâdu temeyyezü minel gayz( gayzı), kullâ ulkıye fîhâ fevcun se’elehum hazenetuhâ e lem ye’tiküm nezîr.

Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in in entüm illâ fî dalâlin kebîr.

Ve kâlû lev kunnâ nesme’u ev na’kilu mâ kunnâ fî ashâbi’s-saîr. Fe’terefû bi zenbihim fe suhkan li ashâbi’s-saîr. İnnellezîne yahşevne rabbehum bi’l-ğaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebîr. Ve esirrû kavlekum evic’herû bihî innehû alîmun bi zâti’s-sudûr. E lâ ya’lemu men halak, ve hüve’l-latîfu’l-habîr. Hüvellezî ce’ale lekumu’l-arda zelûlâ femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkıhî, ve ileyhi’n-nüşûr. REKLAM E emintüm men fî’s-semâi en yahsife bikumu’l-arda fe izâ hiye temûr. E emintüm men fî’s-semâi en yursile aleykum hâsiban fe seta’lemûne keyfe nezîr. Ve lekad kezzebe’llezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr. E ve lem yerav ilâ’t-tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne mâ yumsikuhunne illâ’r-rahmân, innehû bi kulli şey’in basîr. Emmen hâze’l-lezî huve cündun lekum yansurukum min dûni’r-rahmâni inil kâfirûne illâ fî ğurûr. Emmen hâze’l-lezî yerzükukum in emseke rizkâh, bel lecû fî utûvin ve nuşûr. E fe men yemşî mükibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm. Kul huvellezî enşe’ekum ve ce’ale lekumu’s-sem’a ve’l-ebsâra ve’l-ef’idete kalîlen mâ teşkurûn. REKLAM Kul huvellezî zerakum fi’l-ardı ve ileyhi tuhşerûn. Ve yekûlûne metâ hâzâ’l-va’du in kuntum sâdikîn. Kul innemâ’l-ilmu ındallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn. Felemmâ raevhu zülfeten sîet vucûhu’llezîne keferû ve kîle hâzâ’l-lezî kuntum bihi tedde’ûn. Kul ere’aytum in ehlekaniyallâhu ve men ma’î ev rahimenâ fe men yucîru’l-kâfirîne min azâbin elîm. Kul huve’r-rahmânu âmennâ bihi ve aleyhi tevekkelna fe se’ta’lemûne men hüve fî dalâlin mubîn. Kul ere’aytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin ma’în.

MÜLK SURESİ ANLAMI Mutlak hükümranlık elinde olan Allah ne yücedir! O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. REKLAM O, yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak! Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir, bak! Göz (aradığı bozukluğu bulamayıp) bitkin ve umutsuz bir hâlde sana dönecektir. Andolsun, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Onlar için çılgın alev azabını da hazırladık. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir orası! Oraya atıldıklarında, onun kaynayıp öfkeyle fokurdadığını işitirler. Az kalsın öfkeden parçalanacak! Oraya her bir grup atıldıkça, bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar. Onlar da, "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve 'Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' dedik" derler. "Eğer kulak vermiş ya da aklımızı kullanmış olsaydık, şu çılgın alev azabının içinde olmazdık" derler. REKLAM Böylece günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun o çılgın alevin mahkûmları! Görmeden Rablerinden korkanlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, şüphesiz O, kalplerde olanı bilendir. Yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilendir, her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı kılan O’dur. Onun yollarında dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş O’nadır. TEBAREKE SURESİ TEFSİRİ Tefsir, bir Kur’an suresinin veya ayetlerinin derinlemesine açıklaması ve yorumlanmasıdır. Tebareke (Mülk) Suresi’nin tefsirinde şu konular öne çıkar: