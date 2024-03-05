Hz. Yunus'un duası okunuşu ve türkçe anlamı... Hz. Yunus'un duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Yunus Peygamber, iman etmeyen kavmini Allah’ın emri olmadan terk ettiği için cezalandırılır. Kurtulması imkansız gibi görünen bir durumda olan Yunus Peygamber öyle bir dua etmiştir ki yine Allah’ın emri doğrultusunda okyanusun ortasında bulunan bir balığın karnından kurtulabilmiştir. Müslüman aleminde Hz Yunus duası olarak bilinen bu dua nedir? Bu yazımızda Hz. Yunus’un duası nedir, ne anlama gelir, neden ve hangi durumlarda okunur sizler için araştırdık.

Hz. Yunus’un Duası Nedir?

Yunus Peygamber Asur’un başkenti olan Ninova’da dünyaya gelmiştir. Putperest bir kavim olan bu topluluğa Hz. Yunus peygamber olur. Yunus peygamber Allah’a iman etmeyen bu kavmi terk etmek ister. Bunun üzerine Allah (CC) Yunus peygambere 40 gün daha kavminin başında kalmayı emreder. Ninova kavmi Allah’a iman etmeyi reddederek Yunus Peygamber ile alay ederler. Allah’tan gelen tebliğini sürdürmeye devam eden Yunus Peygamber 37. Gün kavmini terk eder. Ninova’dan ayrılan bir gemiye binen Yunus Peygamber geminin batma riskiyle karşı karşıya kalınca gemiden denize atlar. Bunun üzerine Yunus Peygamberi büyük bir balık yutar ve denizin derinliklerine sürükler. İş bu durumda Yunus Peygamber Allah’a kendisini bu sıkıntılı durumdan kurtulması için yakarır ve dua eder. Hz. Yunus’un duası Arapça okunuşu ise şöyledir:

REKLAM

“Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.”

Hz. Yunus'un Duası Anlamı

Yunus Peygamber Allah’ın emrine uymayıp kavmini terk edince yaptığı hatayı anladı ve pişman oldu. Büyük bir balık tarafından yutulan ve denizin ortasında karanlıklar içinde sürüklenen Yunus Peygamber balığın karnında istiğfâr etti, zikir ve tesbîh ile Allah Teala’ya yakarışlarını sürdürdü.” Balığın Yuttuğu Peygamber” olarak da bilinen Hz. Yunus duası, zor durumda kalanların, çıkmazda olanların, sıkıntılı bir durum yaşayanların kurtarıcısı olarak kabul edilir. Hz. Yunus bile denizin ortasında bir balığın karnında hayatta kalabildiyse Allah Teala isterse inanan ve tövbe eden kullarına rahmetini ve affını gösterirdi. Bu sebeple Yunus Peygamber duası İslam dünyasında önemli ve kuvvetli tesiri olan dualardan biri olarak kabul edilir. Hz. Yunus'un duası okunuşu ise şöyledir:

"Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!"

REKLAM

Yunus Peygamber Duası Tefsiri

Hz. Yunus’u (AS) bela ve sıkıntılardan def eden dua olarak bilinen Yunus Peygamber duası tefsiri derin anlamlar içeren bir dua olarak kabul edilir. Balığın karnında bile Allah’a zikretmekten geri durmayan Yunus Peygamber yaptığı hatanın farkında varmıştı. Ayet-i Kerimelerde Yunus peygamberin durumu “…(Ve) karanlıklar içinde (Yûnus, pek üzgün bir şekilde hâlini Rabbine şöylece arz etti): Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.” şeklinde izah edilir. Bunun üzerine şöyle bir Ayeti-i Kerime’de mevcuttur: “Eğer Allâh’ı tesbîh edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.” (es-Saffât, 143-144).

Buradaki derin anlam Allah’ın kendisine verdiği emirlere uymayarak sıkıntılı bir duruma düşmenin sonucunda olanlardır. Bu sıkıntılı durumda Rabbine sığınan Hz. Yunus Allah (CC) tarafından bağışlanmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde Yunus Peygamberin içinde bulunduğu durum şöyle tasvir edilmiştir:

REKLAM

“Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle! Balık sahibi (Yûnus) gibi olma! Hani O, dertli dertli Rabbine niyâz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nîmet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir hâlde ıssız bir diyara atılacaktı.” (el-Kalem, 48-49)”

Hz. Yunus Duası Fazileti

Yunus Peygamber duası Enbiya Suresi’nin 87. Ayetinde yer alır. Balığın karnında Yunus peygamberin bu duayı çokça zikrettiği rivayet edilir. Hz. Muhammed (SAV) bu mucize kurtuluşu şu şekilde açıklar:

“Sıkıntıya düşmüş ve başı belaya düçar olmuş hangi Müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teala onun duasını kabul buyurur.”

Diğer yandan Hz. Yunus duası kaç defa okunur soruları da bu duayı niyaz etmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. İçinde bulunduğu sıkıntılı durumdan, derdinden kurtulmak isteyenlerin sayı gözetmeksizin her gün okuyabileceği mucizevi bir duadır. Sıkıntıyı veren Allah olduğu gibi bu sıkıntılı duruma derman olacak yine Allah Teala’dır. Şu Ayet-i Kerime’de, bunun gerekçesi açıklanmıştır:

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu, yine O’ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur.” (Yunus Suresi /107)

Aişe (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

REKLAM

Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim; ”Sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa,üç defa “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” desin buyurmuştur.

Yine bir hadis şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Hasta olan bir kimse kırk defa bu tesbihi okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur iyileşirse, günahları af olunur.”

İmam-ı şafi hazretleri bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur;

“Suçsuz yere hapse düşen bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. Hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet bütün müsibetleri giderir.”

Hadîs âlimi Cafer bin Muhammed Hazretleri bu dua hakkında şöyle demiştir; “Bir kederi, sıkıntısı olana şaşıyorum. Nasıl bu zikredilen duayı (Hz. Yunus (as)’ın duasını) okumaz.”

Bu ayet-i kerimede geçen bu dua ve zikir her niyet için “sabah namazından sonra 41 gün 41 adet” okunmaya devam edilirse, Cenab-ı Allah o kimsenin muradını vereceği rivayet edilmiştir.

Akşam Namazı ve Yatsı Namazı arası 33 defa “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” duasını okumak ve içten bir şekilde zikretmenin oldukça faziletli olduğu rivayet edilmiştir. Yunus peygamberin başına gelenlerden çıkarılacak kıssa aslında inanan Müslümanlar için oldukça açıktır. Bu duayı inanarak ve içten bir şekilde okuyan kimseler, her türlü kaza ve beladan, yoksulluktan, sıkıntılardan, kederden, yalnızlıktan kötü durumlardan, şeytanın vesvesesinden kurtulur. Kısaca Yunus peygamber duası her derde deva bir dua olarak kabul edilir.