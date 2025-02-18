Tesbih Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Tesbih Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Camilerde namaz sonrasında yapılan tesbihat, Müslümanların sıkça şahit olduğu bir ibadet ritüelidir. Bu ritüel, Allah’ı zikirle anmayı, Peygamber Efendimize salâvat getirmeyi ve dualarla namazı tamamlamayı içerir. Tesbihat, namazı aceleye getirmemek, onu manevi bir taçla süslemek ve Allah’ın rızasını kazanmak için önemli bir adımdır. İster camide ister evde namaz kılın, kısa da olsa tesbih duasıyla yapılan tesbihat, ibadetin bereketini artırır ve kalbi huzurla doldurur. Bu nedenle, her Müslümanın tesbih duasını öğrenerek namaz sonrası bu uygulamayı düzenli hâle getirmesi tavsiye edilir.

TESBİH DUASI NEDİR?

Tesbih duasını uzun veya kısa tesbihat yaparak yapabilirsiniz. Uzun tesbihatta her vaktin tesbihatı farklıdır. Kısa tesbihat yapıldıktan sonra, Allah’ın isimleri söylenir. Tesbihatların sonunda Kuran’dan farklı sureler okuyorsunuz.

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Sabah tesbihatı, Haşr suresinin son beş ayeti, öğle tesbihatı Fetih suresinin son üç ayeti, ikindi tesbihatı Nebe (Amme) suresi, Akşam tesbihatı Haşr suresinin son beş ayeti, Yatsı tesbihatı Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri okunarak bitirilir.

Alimler; tesbih duası okumanın, yapılan niyetlerin ve ibadetlerin hayrını binlerce kat artırdığını kabul etmişlerdir. Tesbihattan sonra yaptığınız duanın makbul dualardan sayıldığını belirtiyorlar.

Uzun tesbihat çok vakit aldığı için camilerde ve bireysel kılınan namazlarda kısa tesbih duası yapılıyor. Camilerde duayı müzzin okuduğu için biliyorsanız Ayetel Kürsi’yi okuyup, tesbih çekiyorsunuz. Ardından ellerinizi semaya açıp, içinizden geldiği gibi dua ediyorsunuz.

Bireysel dua ederken, tesbihat cümlelerini kendiniz söylüyorsunuz. Tesbihat duasını layıkıyla yapabilmeniz için salavatı şerifeyi, tesbihat cümlelerini ve Ayetel Kürsi’yi bilmeniz gerekiyor.

TESBİH DUASI NASIL YAPILIR?

Namazı bitirip, sağa ve sola selam verdikten sonra peygamber efendimize salâvat getiriyorsunuz. “Subhanallahi vel hamdu lillahi” cümlesini söyledikten sonra Ayetel Kürsi’yi okuyorsunuz. Sureyi okuduktan sonra sırasıyla 33’er kez “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” diyerek tesbih çekiyorsunuz.

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"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh.” Cümlesini okuyup, ellerinizi açıp, içinizden Allah’a dua ediyorsunuz. Duaya, Allah’a hamdu senalar ederek, peygamber efendimize salat-u selam getirerek başlamanız eftaldir. Duayı, içten, dünya meselelerinden uzak ve yarı hüzünlü şekilde yapmanız önemlidir. Duanızı “amin” diye bitirdikten sonra Fatiha suresini okumayı unutmayınız.