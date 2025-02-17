Rahman Suresi okunuşu ve anlamı! Rahman Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirine göre, Rahmân Suresi'nde Allah'ın rahmetinin ve nimetlerinin büyüklüğü vurgulanır. İnsanların ve cinlerin bu nimetlere karşı şükretmeleri gerektiği hatırlatılır. Ayrıca, kıyamet günü ve ahiret hayatına dair önemli bilgiler sunulur. Sûrede, Allah'ın rahmetinin genişliği ve kullarına olan merhameti ön plana çıkarılır.

Rahmân Suresi Okunuşu ve Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm

Er rahmân(rahmânu).

2.Allemel kur’ân(kur’âne).

3.Halakal insân(insâne).

4.Allemehul beyân(beyâne).

5.Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin).

6.Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni).

7.Ves semâe rafeahâ ve vadaal mîzân(mîzâne).

8.Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni).

9.Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne).

10.Vel arda vadaahâ lil enâm(enâmi).

11.Fîhâ fâkihetun ven nahlu zâtul ekmâm(ekmâmi).

12.Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu).

13.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

14.Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr( fahhâri).

15.Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).﴾

16.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

17.Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni).

18.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

19.Merecel bahrayni yeltekıyân(yeltekıyâni).

20.Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni).

21.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

22.Yahrucu min humâl lu’luu vel mercân(mercânu).

23.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

24.Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel a’lâm(a’lâmi).

25.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

26.Kullu men aleyhâ fân(fânin).

27.Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

57.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

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58.Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu).

59.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

60.Hel cezâul ihsâni illâl ihsân(ihsânu).

61.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

62.Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni).

63.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

64.Mudhâmmetân (mudhâmmetâni).

65.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

66.Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni).

67.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

68.Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun).

69.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

70.Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun).

71.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

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72.Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi).

73.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).

75.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

76.Muttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin).

77.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

78.Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

Rahmân Suresi'nin Türkçe Anlamı

Kur'an'ı öğretti.

İnsanı yarattı.

Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Bitkiler ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler.

Göğü yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu.

Sakın dengeyi bozmayın.

Ölçüyü adaletle yapın ve eksik tartmayın.

Allah, yeri yaratıklar için var etti.

Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Rahmân Suresi'nin Tefsiri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsirine göre, Rahmân Suresi'nde Allah'ın rahmetinin ve nimetlerinin büyüklüğü vurgulanır. İnsanların ve cinlerin bu nimetlere karşı şükretmeleri gerektiği hatırlatılır. Ayrıca, kıyamet günü ve ahiret hayatına dair önemli bilgiler sunulur. Sûrede, Allah'ın rahmetinin genişliği ve kullarına olan merhameti ön plana çıkarılır. Rahmân Suresi, Allah'ın rahmetini ve nimetlerini hatırlatarak, insanları şükretmeye teşvik eder. Bu sureyi okumak, Allah'ın rahmetini ve lütfunu düşünmeye vesile olur. Ayrıca, evde okunduğunda bolluk ve bereket getireceğine inanılır. Rahmân Suresi, Allah'ın rahmetini ve nimetlerini hatırlatarak, insanları şükretmeye teşvik eder. Bu sureyi okumak, Allah'ın rahmetini ve lütfunu düşünmeye vesile olur. Ayrıca, evde okunduğunda bolluk ve bereket getireceğine inanılır.