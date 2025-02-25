Meryem Suresi okunuşu ve anlamı! Meryem Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Meryem Suresi, insanlara Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı, peygamberlerin yaşamlarından alınacak dersleri ve kıyametin kaçınılmaz olduğunu anlatan bir suredir. Tevhid inancının güçlenmesine katkı sağlayan bu surede, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi peygamberlerin hayatlarına da değinilir. Surenin fazileti konusunda araştırma yapanlar, hem anlamı hem de okunmasının sağladığı manevi kazanımlar hakkında detaylı bilgi edinmek istemektedirler. İşte, Meryem Suresi’nin içeriği, anlamı ve faziletleri hakkında bilinmesi gerekenler…

MERYEM SURESİ YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Kef ha ya ayn sad

Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

İz nada rabbehu nidaen hafiyya

Kale rabbi inni vehenel azmü minni veşteale r’sü şeybe ve lem eküm bi du’aike rabbi şekıyya

Ve inni hıftül mevaliye min verai ve kanetimraeti akıra feheb li mil ledünke veliyya

Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü rabbi radıyya

Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulamin ismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya

Kale rabbi enna yekunü li ğulamü ve kanetimraeti akıra ve kad belağtü minel kiberi itiyya

Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinü ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a

Kale rabbic’al li ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükraten ve aşiyya

Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme sabiyya

Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

Ve berran bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asiyya

Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb’asu hayya

Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şarkiyya

Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

Kalet inni euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

Kalet enna yekunü li ğulamü ve lem yemsesni beşerü ve lem ekü beğıyya

İz kale li ebihi ya ebeti lime ta’büdu ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a

İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürce’un

Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fi ğafleti ve hüm la yü’minun

Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büdüh haza sıratum müstekıym

Ve selamün aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb’asu hayya

Ve berran bi valideti ve lem yec’alni cebbaran şekıyya

Ve cealeni mübaraken eyne ma küntü ve evsani bis salati vez zekati ma dümtü hayya

Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

Fe ecaehel mehadu ila ciz’in nahleh kalet ya leyteni mittü kable haza ve küntü nesyen mensiyya

Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayeten linnasi ve rahmetem minna ve kane emran makdıyya

Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asiyya

Ya ebeti inni ehafu en yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahim leil lem tentehi le ercümenneke vehcürni meliyya

Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya

Ve a’tezilüküm ve ma ted’üne min dunillahi ve ed’u rabbi asa ella ekune bi duai rabbi şekıyya

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Felemma’tezalehüm ve ma ya’büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya’kub ve küllen cealna nebiyya

Ve vehebna lehum mir rahmetina ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya

Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlasen ve kane rasulen nebiyya

Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahu harune nebiyya

Vezkür fil kitabi ismail innehu kane sadikal va’di ve kane rasulen nebiyya

Ve kane ye’müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihi merdıyya

Vezkür fil kitabi idris innehu kane sıddıkan nebiyya

Ve rafa’nahu mekanen aliyya

MERYEM SURESİ TEFSİRİ

Meryem Suresi’nin tefsiri, ayetlerin içerdiği mesajları ve dini açıdan derin anlamlarını açıklayan yorumlardan oluşur.

Huruf-u Mukattaa (1. Ayet)

Surenin başındaki "Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd" harfleri, anlamı yalnızca Allah tarafından bilinen ve Kur’an’ın mucizevî yapısını vurgulayan harflerdir.

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Hz. Zekeriya’nın Duası ve Hz. Yahya’nın Doğumu (2-15. Ayetler)

Hz. Zekeriya, Allah’a içten bir yakarışla evlat ister ve duası kabul edilerek yaşlı olmasına rağmen Hz. Yahya ile müjdelenir. Bu olay, Allah’ın her şeye kadir olduğunu gösterir.

Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın Mucizesi (16-40. Ayetler)

Hz. Meryem, Allah’ın bir mucizesi olarak babasız bir şekilde Hz. İsa’yı dünyaya getirir. Hz. İsa, beşikte konuşarak annesinin iffetini savunur ve Allah’ın kudretini gösterir.

Tevhid ve Ahiret İnancı (41-65. Ayetler)

Hz. İbrahim, putperest babasına Allah’ın birliğini anlatır. Ayetlerde, ahirette inkârcıların pişman olacağı ve insanların hesap gününe hazırlıklı olması gerektiği vurgulanır.

Cennet ve Cehennem (66-98. Ayetler)

İnananların cennetle mükâfatlandırılacağı, inkârcıların ise cehennem azabıyla karşılaşacağı belirtilir. Kıyametin kesin olduğu ve herkesin amellerine göre karşılık göreceği hatırlatılır.