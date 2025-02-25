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        Haberler Bilgi Yaşam Meryem Suresi okunuşu ve anlamı! Meryem Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Meryem Suresi okunuşu ve anlamı! Meryem Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Meryem Suresi, Mekke döneminde inen ve içeriğinde birçok peygamberin kıssalarına yer veren önemli bir suredir. Bazı İslam alimlerine göre, 58. ve 71. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu düşünülmektedir. Peki, Meryem Suresi'nin anlamı ve faziletleri nelerdir? Bu sure, Hz. Meryem'in hayatı, Hz. İsa'nın doğumu, tevhid inancının pekiştirilmesi ve ahiret hayatına dair önemli mesajlar içermesiyle dikkat çeker. Meryem Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu, Diyanet meali ve tefsiri hakkında tüm detayları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:00
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        Meryem Suresi okunuşu ve anlamı!
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        Meryem Suresi, insanlara Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı, peygamberlerin yaşamlarından alınacak dersleri ve kıyametin kaçınılmaz olduğunu anlatan bir suredir. Tevhid inancının güçlenmesine katkı sağlayan bu surede, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi peygamberlerin hayatlarına da değinilir. Surenin fazileti konusunda araştırma yapanlar, hem anlamı hem de okunmasının sağladığı manevi kazanımlar hakkında detaylı bilgi edinmek istemektedirler. İşte, Meryem Suresi’nin içeriği, anlamı ve faziletleri hakkında bilinmesi gerekenler…

        MERYEM SURESİ YAZILIŞI VE OKUNUŞU

        Kef ha ya ayn sad

        Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

        İz nada rabbehu nidaen hafiyya

        Kale rabbi inni vehenel azmü minni veşteale r’sü şeybe ve lem eküm bi du’aike rabbi şekıyya

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        Ve inni hıftül mevaliye min verai ve kanetimraeti akıra feheb li mil ledünke veliyya

        Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü rabbi radıyya

        Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulamin ismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya

        Kale rabbi enna yekunü li ğulamü ve kanetimraeti akıra ve kad belağtü minel kiberi itiyya

        Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinü ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a

        Kale rabbic’al li ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

        Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükraten ve aşiyya

        Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme sabiyya

        Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

        Ve berran bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asiyya

        Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb’asu hayya

        Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şarkiyya

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        Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

        Kalet inni euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

        Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

        Kalet enna yekunü li ğulamü ve lem yemsesni beşerü ve lem ekü beğıyya

        Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayeten linnasi ve rahmetem minna ve kane emran makdıyya

        Fe hamelethü fentebezet bihi mekanen kasiyya

        Fe ecaehel mehadu ila ciz’in nahleh kalet ya leyteni mittü kable haza ve küntü nesyen mensiyya

        Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbüki tahteki seriyya

        Ve huzzi ileyki bi ciz’in nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

        Fe küli veşrabi ve karrı aynen fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı inni nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

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        Fe etet bihi kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci’ti şey’en feryya

        Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

        Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükellimu men kane fil mehdi sabiyya

        Kale inni abdüllahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya

        Ve cealeni mübaraken eyne ma küntü ve evsani bis salati vez zekati ma dümtü hayya

        Ve berran bi valideti ve lem yec’alni cebbaran şekıyya

        Ve selamün aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb’asu hayya

        Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

        Ma kane lillahi en yettehıze min veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulu lehu kün fe yekun

        Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büdüh haza sıratum müstekıym

        Fahtelefel ahzabu mim beynihim fe veylül lillezine keferu mim meşhedi yevmin azıym

        Esmı'bihim ve ebsır yevme ye’tunena lakinizzalimunel yevme fı dalalim mübin

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        Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fi ğafleti ve hüm la yü’minun

        İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürce’un

        Vezkür fil kitabi ibrahim innehu kane sıddıkan nebiyya

        İz kale li ebihi ya ebeti lime ta’büdu ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a

        Ya ebeti inni kad caeni minel ılmi ma lem ye’tike fettebi’ni ehdike sıratan seviyya

        Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asiyya

        Ya ebeti inni ehafu en yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

        Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahim leil lem tentehi le ercümenneke vehcürni meliyya

        Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya

        Ve a’tezilüküm ve ma ted’üne min dunillahi ve ed’u rabbi asa ella ekune bi duai rabbi şekıyya

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        Felemma’tezalehüm ve ma ya’büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya’kub ve küllen cealna nebiyya

        Ve vehebna lehum mir rahmetina ve cealna lehum lisane sıdkın aliyya

        Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlasen ve kane rasulen nebiyya

        Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

        Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahu harune nebiyya

        Vezkür fil kitabi ismail innehu kane sadikal va’di ve kane rasulen nebiyya

        Ve kane ye’müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihi merdıyya

        Vezkür fil kitabi idris innehu kane sıddıkan nebiyya

        Ve rafa’nahu mekanen aliyya

        MERYEM SURESİ TEFSİRİ

        Meryem Suresi’nin tefsiri, ayetlerin içerdiği mesajları ve dini açıdan derin anlamlarını açıklayan yorumlardan oluşur.

        • Huruf-u Mukattaa (1. Ayet)

        Surenin başındaki "Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd" harfleri, anlamı yalnızca Allah tarafından bilinen ve Kur’an’ın mucizevî yapısını vurgulayan harflerdir.

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        • Hz. Zekeriya’nın Duası ve Hz. Yahya’nın Doğumu (2-15. Ayetler)

        Hz. Zekeriya, Allah’a içten bir yakarışla evlat ister ve duası kabul edilerek yaşlı olmasına rağmen Hz. Yahya ile müjdelenir. Bu olay, Allah’ın her şeye kadir olduğunu gösterir.

        • Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın Mucizesi (16-40. Ayetler)

        Hz. Meryem, Allah’ın bir mucizesi olarak babasız bir şekilde Hz. İsa’yı dünyaya getirir. Hz. İsa, beşikte konuşarak annesinin iffetini savunur ve Allah’ın kudretini gösterir.

        • Tevhid ve Ahiret İnancı (41-65. Ayetler)

        Hz. İbrahim, putperest babasına Allah’ın birliğini anlatır. Ayetlerde, ahirette inkârcıların pişman olacağı ve insanların hesap gününe hazırlıklı olması gerektiği vurgulanır.

        • Cennet ve Cehennem (66-98. Ayetler)

        İnananların cennetle mükâfatlandırılacağı, inkârcıların ise cehennem azabıyla karşılaşacağı belirtilir. Kıyametin kesin olduğu ve herkesin amellerine göre karşılık göreceği hatırlatılır.

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