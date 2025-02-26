Bereket (Karınca) Duası okunuşu ve anlamı! Karınca Duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Neml Suresi'nin 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın karıncalara yaptığı hitap yer alır. Karıncaların akıllıca hareket etmesi, insanların da kendilerine benzer şekilde akıl ve hikmetle hareket etmeleri gerektiği mesajını verir. Bereket Duası bir çeşit korunma duası olarak kabul edilir. Allah’ın nimetlerinin devam etmesi, işlerde bereketin artması ve rızkın genişlemesi için okunur.

İnanışa göre düzenli bir şekilde okunması, kişinin hayatında bolluk ve bereketin artmasına yardımcı olur. Ayrıca Karınca Duası'nın iş hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye, zorlukları aşmaya ve huzur bulmaya da faydalı olduğuna inanılır. Yalnızca işlerde değil, ruhsal anlamda da insanı rahatlatır ve manevi huzur sağlar. Bereket Duası'nı okuyan kişinin işlerinin bereketlenmesi ve rızkının artması için Allah’tan yardım dilemesi amaçlanır.

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KARINCA DUASI OKUNUŞU

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

KARINCA DUASI ANLAMI

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)