İftar Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! İftar Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

İftar Duası Okunuşu:

اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك فتحت.

Türkçe Anlamı

"Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin varlığına iman ettim, sana güvendim ve Seninle orucumu açıyorum."

İftar Duası Nedir, Ne Anlama Gelir ve Neden Okunur?

İftar Duası, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin akşam ezanıyla oruçlarını açmadan önce okudukları dua olup, oruç tutmanın manasını pekiştirmeye ve orucun kabul olmasına vesile olması için okunur. İftar duası, sadece orucun sonlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda oruç tutan kişinin manevi bir huzur ve teşekkür duygusu içerisinde Allah’a yönelmesini sağlar.

İftar duası, orucu açma anında söylenen bir dua olması nedeniyle, kişiye sadece bedensel değil, ruhsal bir tatmin de sunar. Orucu açmadan önce bu dua okunarak, orucun ruhani yönüne de değinilmiş olur. ftar duası, oruç tutan kişinin Allah’a yönelttiği samimi bir dilektir. Dua, oruç açmadan önce Allah’tan orucun kabul edilmesini dilemek, oruç boyunca yaşanan zorluklara sabır göstermiş olmak ve bu sabır karşısında Allah’ın yardımını ummak anlamına gelir. Aynı zamanda, oruç açarken sadece bedenin değil, ruhun da arınması gerektiğini hatırlatan bir anlam taşır.

Türkçe anlamı itibariyle dua, oruç tutan kişinin Allah’a olan inancını, güvenini ve yalnızca Allah’ın rızasını kazanmayı hedeflediğini belirtir. Bu dua, bir tür niyet ve teşekkür ifade eder. İftar Duası, oruç tutan kişinin akşam ezanı ile iftar yapmadan önce okuduğu dua, dua etme ve Allah’a şükretme anlamına gelir. İftar duası, oruç tutanın sabır göstererek geçen uzun bir günün ardından, bedensel olarak açlık ve susuzluktan kurtulacağı anı manevi bir şekilde taçlandırır. Ayrıca oruç, sadece fiziksel bir ibadet değil, aynı zamanda ruhsal bir temizlenme şeklidir. Bu dua, o ruhsal arınmayı pekiştirir.

İftar Duası, oruç tutmanın sadece açlık ve susuzlukla değil, Allah’a yönelerek manevi bir olgunlaşma süreci olduğunu hatırlatır. Dua, oruç tutan kişinin içsel bir huzur ve huzurlu bir gönül hali içerisinde iftar yapmasına olanak tanır. Aynı zamanda, orucun kabul edilmesi ve Allah’ın rahmetine erişilmesi için okunur. Bu dua, bireylerin Allah’a olan güvenlerini pekiştirir, oruçlarını yalnızca Allah’ın rızası için tuttuklarını hatırlatır ve iftarı bir tür dua ve ibadet olarak anlamlandırır.