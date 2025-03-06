Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa'da tur şansı zora girdi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 skorla mağlup olurken, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Rangers- Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
Rangers- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe rövanş mücadelesinde tur için sahaya çıkıyor. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, Rangers engelini geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda? İşte Rangers- Fenerbahçe rövanş maçının oynanacağı tarih...
SON 16 TURU İLK MAÇI
İstanbul'da oynanan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.
RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.