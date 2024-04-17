Raquel Welch'in kıyafet ve takılarına 1 milyon dolar
Hollywood'un altın çağının ikonik ismi Raquel Welch'in kıyafetleri ve takıları açık artırmada 1 milyon dolara (32 milyon TL) satıldı
Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik oyuncularından biri sayılan Raquel Welch'in gardırobu, yapılan bir müzayedede 1 milyon dolara satıldı.
Geçen hafta Los Angeles'ta yapılan açık artırmada, Raquel Welch'in orijinali sadece bin dolar olan kolyesi 195 bin dolara alıcı buldu. Welch, turkuaz boncuklarla bezeli gümüş kolyeyi 1970 yılında 'Myra Breckinridge' filminin galasında fotoğrafçı Terry O'Neill'e poz verirken takmıştı.
Raquel Welch'in müzayedede yüksek fiyata giden bir başka kişisel eşyası da 1966'da 'One Million Years B.C' (Bir Milyon Yıl Önce) adlı filmde giydiği bikini şeklindeki kostümü oldu.
Raquel Welch'i uluslararası bir seks sembolü olarak tüm dünyaya tanıtan ve şöhretini sağlamlaştıran filmi, bu yapımdaki mağara kadını rolüydü. Filmdeki bu kostüme 13 bin dolar ödeyen bir alıcı çıktı.
Geçen yıl 15 Şubat'ta 82 yaşındayken hayatını kaybeden Raquel Welch'in sahip olduğu neredeyse 500 ürün müzayedede satıldı.
Hollywood yıldızının eşyaları arasında 22 bin 750 dolara satılan 1967 yapımı 'Bedazzled'da giydiği bikini ve 1975'te Altın Küre'de komedi dalında aldığı 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü de vardı.
1940 yılında Chicago’da doğan ve California’da büyüyen Raquel Welch, 1960 ve 1970’li yıllarda sayısız filmde başrolde yer aldı ve Hollywood efsaneleri arasına girdi.
Birçok filmde ve televizyon yapımında yer alan ve birçok ödül kazanan Raquel Welch, popüler dergilerde sık sık yer alması ve bir dönem Playboy dergisinin kapağında yer almasıyla da tanınıyor.