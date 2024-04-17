Raquel Welch'in kıyafet ve takılarına 1 milyon dolar

1940 yılında Chicago’da doğan ve California’da büyüyen Raquel Welch, 1960 ve 1970’li yıllarda sayısız filmde başrolde yer aldı ve Hollywood efsaneleri arasına girdi.

Birçok filmde ve televizyon yapımında yer alan ve birçok ödül kazanan Raquel Welch, popüler dergilerde sık sık yer alması ve bir dönem Playboy dergisinin kapağında yer almasıyla da tanınıyor.