Rastgele ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
Bayrampaşa'da bir iş yerinin önünde oturan grup kendi arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki kişi üzerinde bulunan silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler Ali Şen ve A.Ç.'ye isabet etti. Ali Şen hayatını kaybetti A.Ç. ise ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
DHA'nın haberine göre olay; saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grup içinde bulunan iki kişi yanlarında bulunan silah ile rast gele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.