Rastgele PCR uygulaması iptal mi? 0:00 / 0:00

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Rastgele PCR uygulaması bugün pilot okullarda başlayacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, perşembe günü yaptığı basın toplantısında, pazartesi günü itibariyle okullarda tarama ve öğrencilere rastgele PCR testi yapılacağını açıklamıştı.

Bunun ardından çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlamıştı. Buna göre 10 pilot il belirlenmişti. Vaka yoğunluğunun yanı sıra okullarda yoğunluk durumuna göre örneklem alınacaktı ve çocuklara rastgele PCR testi uygulaması yapılacaktı. Ancak bazı velilerin bu duruma itirazı var.

Habertürk muhabiri Arzu Türkuçar, bu sebeple çalışmanın bugün itibariyle başlamasında bir erteleme olduğunun Ankara kulislerinde konuşulduğunu ifade etti.