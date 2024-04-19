Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Nacho ayrılıyor - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Nacho, ayrılma kararı aldı

        İspanyol devi Real Madrid'in 2011 yılından beri formasını giyen stoper oyuncusu Nacho'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'in efsane ismi Nacho için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

        2

        Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nacho, takımdan ayrılma kararı aldı.

        3

        Yıldız futbolcunun net kararını Real Madrid yönetimine bildirdiği belirtildi. Yıldız futbolcu kararını değiştirmemesi halinde sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

        4

        INTER'İN GÜNDEMİNE GELDİ!

        İtalyan devi Inter'in, ayrılık kararı alan İspanyol stoperle ilgilendiği ifade edildi.

        5

        2011 yılından beri Real Madrid forması giyen Nacho, A takım formasını 355 maçta giydi ve 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Rusya'dan Batı'ya Gazze eleştirisi
        Rusya'dan Batı'ya Gazze eleştirisi
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu