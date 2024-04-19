Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Nacho, ayrılma kararı aldı
İspanyol devi Real Madrid'in 2011 yılından beri formasını giyen stoper oyuncusu Nacho'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
Giriş: 19.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:15
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Real Madrid'in efsane ismi Nacho için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nacho, takımdan ayrılma kararı aldı.
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Yıldız futbolcunun net kararını Real Madrid yönetimine bildirdiği belirtildi. Yıldız futbolcu kararını değiştirmemesi halinde sezon sonu takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.