        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı devirdi: Puan farkı 5'e çıktı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı devirdi: Puan farkı 5'e çıktı!

        Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sezonun ilk El Clasico'sunda ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Real Madrid maçı 2-1 kazandı ve zirvedeki puan farkını 5'e çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:51
        1

        İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı.

        2

        Real Madrid'de galibiyet golleri, Mbappe ve Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı Fermin Lopez'den geldi.

        3

        Barcelona'da Pedri 90+9. dakikada kırmızı kart gördü. Son bölümde iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11 BAŞLADI

        Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika forma giydi. Milli oyuncunun ilk yarıda Mbappe'ye yaptığı asist VAR kontrolü sonrası golün iptal olmasıyla geçersiz oldu.

        5

        Arda sahayı terk ederken Real Madrid taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.

        6

        ZİRVEDE FARK AÇILDI

        Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

        Barcelona ise 22 puanda kaldı. Barcelona ligdeki son 3 maçının 2'sini kaybetti.

        7
