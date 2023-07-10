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        Real Madrid hazırlık maçları ne zaman? Real Madrid Milan maç tarihi

        Arda Güler transferinden sonra, İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'in maç takvimi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'ye gidecek olan eflatun-beyazlı ekip ilk maçını Milan ile oynayacak. Peki, Real Madrid Milan maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 15:12
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        Real Madrid yeni sezon hazırlıklarına 23 Temmuz tarihinde ABD'de başlayacak. Burada dört karşılaşmaya çıkacak olan Real Madrid, ilk maçında Milan ile kozlarını paylaşacak. Arda Güler de İspanyol devinin yeni sezon öncesi hazırlık kampında yer alıyor. İşte, futbolseverlerin merak ettiği Real Madrid maç takvimi…

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        REAL MADRD MILAN MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid Milan hazırlık maçı 23 Temmuz tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın saati ise henüz belli değil.

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        REAL MADRID MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşu belli olmadı. Ancak hazırlık maçları, Real Madrid'in YouTube kanalında naklen yayınlanacak.

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        REAL MADRID MAÇ TAKVİMİ

        23 Temmuz / Real Madrid Milan

        26 Temmuz / Manchester United

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        29 Temmuz / Barcelona

        2 Ağustos / Juventus

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