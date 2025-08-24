İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin ilk haftasında eflatun-beyazlılar, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla giriş yaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken 90. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Real Madrid, ligin 2. haftasında Real Oviedo ile kozlarını paylaşacak. Gözler ise Carlo Ancelotti'nin Real Oviedo maçında kadro tercihine çevrildi. Peki, Real Oviedo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Oviedo - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...