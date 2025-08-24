Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Real Oviedo - Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? İspanya La Liga Real Oviedo - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Oviedo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga

        Real Madrid, İspanya La Liga 2. hafta maçında Real Oviedo ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Osasuna'yı 1-0 mağlup eden eflatun beyazlılar, Real Oviedo karşısında hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Real Oviedo - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırıyor. Real Oviedo mücadelesinde Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği de büyük bir merak konusu. Peki, Real Oviedo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte karşılaşmanın detayları...

        Giriş: 24.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
        1

        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin ilk haftasında eflatun-beyazlılar, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla giriş yaptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken 90. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı. Real Madrid, ligin 2. haftasında Real Oviedo ile kozlarını paylaşacak. Gözler ise Carlo Ancelotti'nin Real Oviedo maçında kadro tercihine çevrildi. Peki, Real Oviedo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Oviedo - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        2

        REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Oviedo - Real Madrid maçı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü yani bu akşam saat 22.30'da başlayacak.

        3

        REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER REAL OVİEDO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Kritik karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü milli futbolcu Arda Güler’de olacak.

        Güler, ligin ilk maçında ilk 11'de yer almıştı.

        Milli futbolcunun bu akşam oynanacak karşılaşmaya da ilk 11'de çıkması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11’LER

        Real Oviedo: Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Luengo, Vidal, Hassan, Sibo, Ilic, Chaira, Rondon.

        Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

        6

        REAL OVİEDO - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        7
