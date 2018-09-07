Real Oviedo - Zaragoza maçı rakamları

İspanya 2.Lig maçında Real Oviedo ile Zaragoza, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Real Oviedo 5 puanla 5. sırada, Zaragoza 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Real Oviedo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zaragoza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Real Oviedo kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Zaragoza kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Real Oviedo son haftadaki Valladolid müsabasında 3-1 yenildi.

Zaragoza, Almeria karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Real Oviedo, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Zaragoza ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaragoza, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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