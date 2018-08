Real Potosi - The Strongest maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Real Potosi ile The Strongest, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:15. 1 puanlı Real Potosi 14. sırada bulunuyor, The Strongest 12 puana sahip ve 1. sırada. Real Potosi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. The Strongest, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Real Potosi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, The Strongest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Real Potosi son hafta oynanan Wilstermann maçında 2-0 yenildi.

The Strongest ise Oriente Petrolero maçında 5-0 kazandı.

Real Potosi, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

The Strongest, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda The Strongest 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

