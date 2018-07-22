Real Potosi - Universitario Sucre maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Real Potosi, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Universitario Sucre takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:15. Real Potosi son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universitario Sucre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 454 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Potosi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario Sucre sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Potosi son hafta oynanan Guabira maçında 6-0 yenildi.

Universitario Sucre ise Oriente Petrolero maçında 4-2 yenildi.

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