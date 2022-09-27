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En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri, İslam aleminin en hayırlı aylarından biri olarak kabul edilen mübarek ayın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği Rebiülevvel ayını kutlamak isteyen Müslümanlar; en güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte, WhatsApp, SMS, Facebook'tan paylaşabileceğiniz resimli Rebiülevvel ayı mesajları...

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  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    İslam alemi için büyük önemi sahip olan Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte; en güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları araştırmaları hız kazandı. Hz.Muhammed'in dünayaya geldiği ay olan Rebiülevvel, Müslüman alemi tarafından iabdet ve dualarla kutlanacak.  Rebiülevvel Ayı mesajları ve sözlerini WhatsApp, SMS, Facebook üzerinden paylaşarak sevdiklerini mutlu edebilirsiniz İşte, En güzel, resimli Rebiülevvel ayı mesajları...
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI

    Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    İnsanların en şereflisi fahri-i kâinat efendimiz sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu ay hepimize ve dünyaya huzur barış ve sağlık getirsin. Rebiülevvel ayımızın feyzi üzerimize olsun…
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

     
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

     

     
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

     

     
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    REBİÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

    Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

    En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?

    Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

    İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

    İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
  • Rebiülevvel ayı mesajları ve sözleri: 2022 En güzel, dualı, hadisli, ayetli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Rebiülevvel ayı kutlama mesajları

    Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

    Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

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