Recep Durul: Sahadaki bütün unsurları yenmeye hazırlanıyoruz

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının mali, sportif ve hakemlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Durul, lobiciliğin yapılmadığı 'temiz lig' vurgusu yaptı, geçiş sürecinde yabancı hakem talebinin arkasında durdu.

"SÜPER LİG'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR HAFTA YAŞAYACAĞIZ"

Galatasaray maçına dair değerlendirmesini paylaşarak açıklamalarına başlayan Recep Durul, "Süper Lig'de çok önemli bir hafta yaşayacağız. Bütün maçların önem düzeyi çok yüksek ama 2 şampiyon takımın mücadelesi olacak. Geçen yıl biz de şampiyon olduk. Kocaelispor olarak Süper Lig'e yeni çıkmasına rağmen güçlü ve dinamik bir kadro kurduk. Her geçen gün kadro kalitemiz ve uyumlama sürecimiz yerine oturuyor. Her alanda gelişiyor. Bundan dolayı mutluyuz. Tatmin edici futbol var. Diğer takımların da korkulu rüyası olduk" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"KOCAELİSPOR RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ" Bu hafta spor kamuoyunun beklentisinin Kocaelispor’un kazanması olduğunu dile getiren Başkan Durul, "Rakibimiz güçlü, geçen yılın şampiyonu. Avrupa’da mücadele ediyor. İyi oyuncuları var. Ama bundan ziyade takım oyunu önemli. Yüreğini ortaya koyan, takım ruhuyla oynayan takımlar her zaman bir adım öndedir, kazanmıştır. Biz de Kocaelispor ruhunu sahaya yansıtacağız. Bunu yaparken de haddimizi bilerek, kontrollü olacağız. Küçük nüanslarla bazen maçın skoru değişebiliyor. Biz hocamıza, teknik ekibimize güveniyoruz. Taraftarımıza inanıyoruz ki Türkiye’nin en dinamik, en güçlü ve en becerikli taraftar grubu, yıllardır marka. Takımı amatör liglerdeyken bile vefa duygusuyla destekleyen çok büyük taraftarımız var. Büyük coşkuyla takımımızı destekleyeceğiz. Futbolcularımızın moralleri yerinde. Tamamen kenetlenme oluşmuş durumda. Mental olarak eksiğimiz görünmüyor. Tüm şehir olarak maça hazırız. İnşallah bu maçtan galip geleceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"STANDART YAKALAYANA KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK" Recep Durul, Başakşehir maçının hakemi özelinde hakemlerin standardının olmadığının altını çizerek, "Hakemlerle ilgili çok büyük sansasyonel olay çıktı. Süreç devam ediyor. Ne durduruldu ne de daha sonraya bırakıldı. Her hafta hakemleri konuşmak bir şey değiştirmiyor. Söylemlerimizde ülke futboluna vurgu yapıyoruz. Lobicilikten bahsediliyor ve neden masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz deniliyor. Kocaelispor büyük camia ve haklarını nasıl arayacağını çok iyi biliyor. Ama her hafta yumruğu masaya vurmamız bir şeyi değiştirmiyor. Sesimizi yükseltiyor, sorunları söylüyoruz, birebir ilişkiler de kuruyoruz. Hakkımızı tabii ki arıyoruz, aksi mümkün değil ama tescil edilmiş maçları geri döndürmeniz mümkün değil. Bundan sonraki maçlarda ‘Biz bir daha bu hakemleri istemiyoruz’ diyoruz. Buradaki yapı aslında çok karmaşık, iç içe girmiş. Türkiye'de oturmuş bir standart yok. Hakem etik standartları konusunda herkesin şüphesi vardı, ortaya çıktı. Bugün standartta olmayan bir şeyi standarda sokmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün Kocaelispor'un haklarının yendiğini konuşuyoruz. Dün diğer takımları konuştuk. Yarın da başkalarını konuşacağız. Dolayısıyla bunlar hep böyle tekrar edecek. Ne zamana kadar; standardımızı yakalayana kadar" cümlelerine yer verdi. REKLAM

"SAHADAKİ BÜTÜN UNSUNLARI YENMEYE HAZIRLANIYORUZ" Yeni nesil hakemlerin yetişme şeklinin ve futbola bakış açısının eski hakemlere göre biraz daha saygı çerçevesinde değil, günün koşullarına uygun olduğunu söyleyen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Futbolun daha basitleştirmiş halinden bahsediyoruz. Yüzeysel bakıldığında bunlar olabiliyor. İkili ilişki birliklerinin sahaya yansıdığını görebiliyoruz. Biz bunu neye bağlayabiliyoruz, Kocaelispor 16 yıl Süper Lig'den uzak kaldığı için genel networkünde bir zayıflama, uzaklaşma oldu. Lobicilik olması gerekir mi? Ben buna katılmıyorum. Lobicilikle ayrımcılık isteyen bir kulüp değiliz. Biz adaleti isteyen bir kulübüz. Sahada hakkımız neyse onu isteriz; mağlup oluruz ya da galip geliriz. Bunun düdükle sağlanmalı. Aksi beklentimiz yok. Kocaelispor büyük bir camia. Masaya yumruğumuzu vurabiliriz, bağırabiliriz ama haksız yere ceza alabiliriz. Şöyle bir felsefe benimsiyoruz; bütün unsurları sahada yenmek için kendimizi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. "HAKEMLER BİLİNÇALTI DUYGUSAL ETKİYLE DÜDÜK ÇALIYOR" İstanbul takımları ve Anadolu takımları ayrımının da karşısında olduğunu aktaran Başkan Recep Durul, İstanbul takımlarının neden fazla olduğuna ve hakem kararlarına duygusal etkilere de değindi. Durul, "Kategori aynıysa hepsine Süper Lig takımı denilmesi gerekiyor. Ötekileştirme görüyoruz. İstanbul takımlarının çok olmasının sebebi ikili ilişkilerinin ve networklerinin çok güçlü olmasıdır. 3 büyük kulüplerle ilişkileri güçlü, istedikleri futbolcuları alabiliyorlar. Federasyonla ilişkileri güçlü, her gün federasyondalar. Her gün hakemlerle iç içe olan İstanbul takımlarının başkanları, yöneticileri var. Bir hakem karar verirken bilinçaltına yerleşen duygusal yakınlık düdük çalarken etkisini gösteriyor. Biz bunları söylemeye çalışıyoruz. Bağırsak da bunu değiştiremiyoruz. Yapmamız gereken köklü çözümler üretmek. Bunu nasıl düzeltiriz ona bakmak lazım" dedi.

"PETKOVİC'İN MÜZMİN SAKATLIĞININ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM" Petkovic’in sakatlığı sebebiyle ülkesine geliş-gidişleriyle alakalı olarak da Durul, "Bu teknik bir konu. Futbolcumuzla ilgili kararları teknik ekibimiz veriyor. Bir sakatlığı var. Bütün tetkikler yapıldı. Kronik değil ama zaman zaman nükseden geçmişten gelen bir takım rahatsızlıklar olabiliyor. Sonra toparlıyor ya da toparlayamıyor. Petkovic de kendini ispatlamış çok kaliteli bir oyuncu. Uzun zaman oynamadığı için form düşüklüğü var tabii ki ama klas değişmez. Maçlara hazır olmadan başlamıştı. Antrenmanda biraz daha çalışması ve ortaya mücadele koyması gerekiyordu. Türkiye ligleri de ağır, İtalya ligleri gibi. Temaslı oyun yüksek. Bundan dolayı çok üretken olamadı ama ona rağmen 4 gol attı. Müzmin bir sakatlık olduğuna bağlayamayız. Destek ayağını antrenmanda şut çekerken sakatladı. Müzmin sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Haidara için de aynı şeyi söylüyorlar ama bu kez diğer ayağı sakatlandı. Gerçekten kısa sürede iyileşip döneceğine inanıyorum. Formda olmadığı için iyice iyileş gel demişler" şeklinde konuştu.

"TRİBÜNLER, ‘KUPON YAPSANA’ DİYOR. BÖYLE BİR AKIMA GEREK VAR MIYDI?" Önceki demecinde hakemlerle ilgili sorunların çözüm sürecinde yabancı hakem isteyen ve federasyon başkanının yerli hakemlerle devam edileceğine ilişkin yanıt vermesi konusunda Recep Durul, "Hakemler konusunda haklılığımız ortaya çıktı. Bu süreci atlatana kadar yabancı hakemler yönetsin söyleminde bulunmuştum. Geçici bir süreç. Çünkü duygusal bir çalkantı var. Türk futbolu etkilendi. Artık herkes, tribünler hakemlere ‘Kupon yapsana’ diyor. Böyle bir akıma gerek var mıydı? 30 yıllık birikim deniyor. Bu duruma getiren yine Türk futbolunun paydaşları, aktörleri, bizleriz. Neden değerlerimizi yükseltmek yerine düşürdük. Yabancı hakem dedim çünkü duygusal bir yakınlık olmuyor. Türk hakemde ister istemez duygusal sapma oluyor. Yabancı hakemin bakışı nesneldir, objektif bakacaktır, duygusal bağ kurmayacaktır. Anlatmak istediğim budur. Yabancı hakemin duygusuyla Türk oyuncu arasında bir anda bağ kurması mümkün değildir. Bir tek şey var; Türk futbolunun geleceği. Hakem herkesin kabul edeceği, bütün vicdanların rahat edeceği kararlar vermeli. Bizim bakış açımız bu. İşe bilimsel ve objektif bakmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.