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Zaman geçtikçe Arthur'un sakalları ve saçı uzuyor. İster uzatabilir isterseniz sinek kaydı takılabilirsiniz. Yemek yemez de biraz diyet yapayım derseniz gözle görülür şekilde zayıflıyorsunuz ve bunun bir sonucu olarak canınız daha yavaş doluyor fakat enerjiniz daha uzun süre dayanıyor. Aksine çok yemek yerseniz bu kez de şişmanlıyorsunuz ve enerjiniz düşüyor fakat canınız daha hızlı doluyor.