8 yıllık bir aradan sonra büyük bir geri dönüş yapan Red Dead serisi, 26 Ekim'de büyük bir çıkışla bir içinde 17 milyon kopya sattı. Çoğu oyuncu tarafından, Rockstar Games'in GTA'dan sonra en başarılı serisi olduğu düşünülen Red Dead serisinin ilk oyunu 2004 yılında Red Dead Revolver olarak Playstation 2'ye çıkmıştı.
Uzun bir süre sonra, 2010'da serinin ikinci oyunu olarak çıkan Red Dead Redemption ise 2010 yılının "Game of The Year – Yılın Oyunu" ödülüne layık görülmüştü. Eski bir çete üyesi olan John Marston'ın, ailesini hükümet tehdidinden kurtarmak için eski çete arkadaşlarını avlamasını konu alan Red Dead Redemption kısa sürede Vahşi Batı temasına sahip en önemli ve başarılı oyunlardan biri olmuştu.
Hele bir de ardına çıkardıkları en iyi pek paket ödüllü vahşi batıda zombi baskını başyapıtı “Undead Nightmare” de RDR’nin üzerine kadayıflı ekmek tatlısı olmuştu!... Şimdi 8 yıl aradan sonra çıkan Red Dead Redemption II'de, önceki oyundan yaklaşık 12 yıl öncesinde Arthur Morgan karakterini canlandırıyoruz. Yani Red Dead Redemption 2 hikayenin ilerisini değil, gerisini konu alıyor!
Rockstar genelde oyunlarını uzun aralıklarla, ama üzerinde iyice çalışılmış bir şekilde çıkarmayı tercih eden bir yayıncı. Red Dead Redemption ve GTA serisi gibi oyunlara baktığımızda, haritanın ve oyunun çok kapsamlı olmasından dolayı, grafik konusunda, aynı dönemde çıkan başka oyunlara göre öne çıkmadığını görebiliyoruz.
Red Dead Redemption II ile bu durum ortadan kalkıyor. Rockstar, görsel olarak yakın sahnelerde bile film sahnesinden ayırt edilmesi şaşırtıcı derecede güç görüntülere imza atmış.
Oyunda neredeyse gözünüzün gördüğü her manzaranın, her detayın etkileyici olmasının yanı sıra animasyonlar da üst seviyeye taşınmış. Bütün bunlara rağmen yüz animasyonları görsel başarısı yüksek olan diğer elementlerin altında kalıyor. Çok iyi olsalar da Uncharted 4'ün yüz animasyonları gibi değil.
Tabii ki Uncharted'ın Red Dead Redemption II kadar büyük çaplı bir oyun olmadığını da unutmamak gerek. Bu arada hazır karşılaştırmışken hemen belirtelim, Uncharted tam olarak Türkçe desteğiyle gelirken, RDR 2 maalesef Türkçe altyazı desteğinden bile mahrum…
Rockstar RDR 2’de görselliğin yanı sıra yapay zeka konusunda çok başarılı bir iş çıkarmış. GTA V'in altından çok sular aktı ve Red Dead’in yeni oyununda yapay zeka çok daha ileri seviyeye çıktı. Artık diğer karakterler çok daha insansı ve gerçekçi tepkiler veriyor.
Red Dead Redemption II diğer açık dünya oyunlarının aksine artık oyuncunun dışında da bir hayat olduğunu hissettirmeyi başarmış. Yapay zeka karakterleri oyun içinde kendi aralarında kavgalara giriyor, şakalaşıyor ve etkileşime giriyorlar.
Oyunun hikayesi de uzun ve derin. İlk Red Dead Redemption’ın 12 yıl öncesine giden RDR2, bize Dutch van der Linde ve çetesinin hikayesini anlatıyor. Oyunda Dutch'ın gençlik yıllarında hamilik ettiği Arthur Morgan'ı canlandırıyoruz. Vahşi batının sonunun geldiği dönemde hükümet çetelerin işini yavaş yavaş bitiriyor.
Bir çete için vahşi batıda daha kötüsü olmazmış gibi diğer çetelerle de mücadele veren Van der Linde çetesi, kamplarını sürekli taşıyarak bir nevi göçebe hayatı yaşamak zorunda. Bu ve başka sebeplerle Dutch ve çetesi için sadakat son derece önemli. Kamp içinde herkesin çalışması ve kampa para getirmesi gerekiyor.
Büyük bir vurgun yapan Dutch ve çetesinin ganimeti önceki oyundan bildiğimiz Blackwater bölgesinde saklı fakat bölgeye gidemedikleri için kaçak hayatı yaşıyorlar. Bu göçebe kampta çete üyeleri yemek yiyor, oyunlar oynuyor, hikayeler paylaşıyor, dinleniyor ve neredeyse gerçek bir kamp daha fazlasını yapıyor.
Bunların yanında Arthur sakal bıyık tıraşı olabiliyor, kıyafetlerini değiştirebiliyor ve haritasından hızlı seyahat edebiliyor. Oyunda yalnızca Arthur'u oynasak da hikaye hiç de bireysel değil. Genellikle çetenin hikayeleri anlatılıyor ve neredeyse bütün görevleri bir çete üyesiyle birlikte yapıyorsunuz.
Karakterlerin her birinin kendine has tavırları var. Hikayede ilerledikçe hepsiyle tanış oluyor ve varlıklarına alışıyorsunuz. Kimisini seviyor, kimisine uyuz olabiliyorsunuz(: Oyunda hemen hemen her karakterle etkileşime girmeniz mümkün. Karaktere yaklaşıp "Greet" seçeneğiyle iyi davranabilir veya "Antagonize" seçeneğiyle sinirlerini bozabilirsiniz.
Sinirlendirdiğiniz biri kendi karakterine göre sizi görmezden gelebilir, sizden kaçabilir veya size saldırabilir. Aynı şekilde iyi davrandığınız biri size aynı şekilde iyi davranırken, kimisi sizin iyi niyetinize karşılık sizi tersleyebilir.
Oyundaki tavırlarınız ve kararlarınız, hikayenin devamı için, tamamen olmasa da çoğunlukla sizin elinizde. Verdiğiniz kararlar, yaptığınız hatalar hikayenin ve görevin gidişatını önemli ölçüde değiştiriyor. Bunların yanında Arthur'un bakımı da sizin elinizde.
Zaman geçtikçe Arthur'un sakalları ve saçı uzuyor. İster uzatabilir isterseniz sinek kaydı takılabilirsiniz. Yemek yemez de biraz diyet yapayım derseniz gözle görülür şekilde zayıflıyorsunuz ve bunun bir sonucu olarak canınız daha yavaş doluyor fakat enerjiniz daha uzun süre dayanıyor. Aksine çok yemek yerseniz bu kez de şişmanlıyorsunuz ve enerjiniz düşüyor fakat canınız daha hızlı doluyor.
Atlar, Red Dead Redemption'ın en önemli elementlerinden biri. Ahırlara gidip yeni atlar satın alabilir, atınızın tüm ekipmanlarını geliştirebilir veya yeni ekipman satın alabilir, atınızın yelesinin ve kuyruğunun uzunluğunu seçebilir ve farklı şekiller verebilirsiniz.
Oyuna gerçekçilik katan özelliklerden birisi de atta gizli. Onlarca silah ve mühimmatı tişörtünün içinde taşıyan oyun karakterlerinin yanında RDR 2’deki mantık ezber bozan türden… Çünkü silahlarınızı atınızın eyerinde taşıyorsunuz.
Eğer istediğiniz silahları atınızın eyerinden almadan inerseniz sadece tabancalarınız ve diğer eşyalarınızla kalakalıyorsunuz. Bunların yanında omzunuzda bir adet ve sırtınızda bir adet daha tüfek taşıyabiliyorsunuz. Eyerinizde ise istediğiniz kadar silah taşıyabilirsiniz.
Yani artık GTA'daki gibi ceketinizin iç cebinden roket atar çıkaramıyorsunuz(: Hakeza atınızın ahvali, Arthur’un sakal ve göbek kontrolünde olduğu gibi sizin elinizde. Yemlemezseniz, temizlemezseniz atınızın performansında düşüş görüyorsunuz.
Silahlı çatışmada ilk oyundan beri kullanılan "Dead Eye" sistemi ile zamanı yavaşlatıp birden fazla hedef belirleyip tek seferde hepsini vurabiliyorsunuz. Harita oldukça büyük ve sıcak iklimlerden soğuk iklimlere, şehirlerden vahşi doğaya kadar çok çeşitli alanlara sahip.
Şu anda sadece Xbox One ve Playstation 4 platformlarında olsa da bilgisayara çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Kimileri GTA V gibi birkaç yıl sonra PC platformuna çıkacağını düşünse de henüz resmi bir açıklama yok. Kasım sonlarına doğru Red Dead Online adıyla çevrimiçi modu da gelecek olan Red Dead Redemption II dünya çapındaki otoritelerden aldığı gibi bizden de tam puan alıyor. Oyunun ESRB reytinginin 17 yaş ve üzeri için olduğunu hatırlatarak 10 yaşındaki yeğeninize hediye olarak almamanız gerektiğini hatırlatayım.
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