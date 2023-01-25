En güzel, resimli Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel, resimli Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Regaip Kandili mesajları ve sözleri gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde, Hayırlı Kandiller mesajları paylaşılacak. Üç ayların ilk kandil gecesinde sevdiklerine 'Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun' mesajı göndermek isteyenler Regaip Kandili mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, 2023 En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Regaip Kandili mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminde kutsal olarak kabul edilen bu günde, Regaip Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözlerini; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte, En güzel, resimli Regaip Kandili mesajları çeşitleri...
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

    Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    YAZILI KANDİL MESAJI

    Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

     
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Regaip kandili mesajları  Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

    Regaip kandili mesajları  Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    KANDİLİNİZ MÜAREK OLSUN MESAJLARI

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen  imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    HAYIRLI KANDİLLER MESAJI

    Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    DUALI KANDİL SÖZLERİ

    Regaip kandili mesajları  Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    KANDİL MESAJLARI VE GÜZEL SÖZLER

    Regaip kandili mesajları  Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller...
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Hayırlı Kandiller
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

     Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun...
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi kandiller.
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
  • Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları ile Hayırlı Kandiller mesajı sözleri gönderin!

    Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.