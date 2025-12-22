Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Yeni yıla kısa süre kala en çok araştırılan konuların başında Regaip Kandili geliyor. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayların tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takviminde yer aldı. İşte, Regaip Kandili tarihi