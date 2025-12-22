Habertürk
Habertürk
        Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takviminde yer alan üç aylar tarihleri duyuruldu. İslam alemini yakından ilgilendiren Recep, Şaban ve Ramazan ayında bol bol dualar okunacak ve ibadetler yapılacak. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:36
        1

        Yeni yıla kısa süre kala en çok araştırılan konuların başında Regaip Kandili geliyor. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayların tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takviminde yer aldı. İşte, Regaip Kandili tarihi

        2

        REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        2025 yılı takvimine göre Recep ayı 21 Aralık Pazar günü başladı. Bu başlangıcın hemen ardından gelen ilk perşembe gecesi ise İslam dünyasının baş tacı ettiği Regaip Kandili olarak kutlanacak. 25 Aralık Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

        3

        ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

        21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı

        25 Aralık 2025 – Regaip Kandili

        15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

        2 Şubat 2026 – Berat Kandili

        19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

        16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

        19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

        20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı

