Özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı, açık mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 günlük tam kapanma programını açıkladı. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulana tam kapanma tedbirlerine göre Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapandı mı? Tam kapanmada rehabilitasyon merkezleri yasaktan muaf mı?

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde yer alan açıklamaya göre:

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.