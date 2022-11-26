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Remziye Tüysüz cinayeti: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir'in Bornova ilçesinde eski eşi Remziye Tüysüz'ü öldürüp battaniyeye saran eski eş Yalçın Polat için ağırlaştırılmış müebbet istendi. Polat ifadesinde, Tüysüz'ü "hakaret ettiği" için öldürdüğünü söylerken, çocukların psikolojisinin bozulmaması için battaniyeye sardığını ifade etti

Son dakika: Remziye Tüysüz cinayeti: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi - Güncel haberler
Remziye Tüysüz cinayeti: Eski eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen boşandığı eşi Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran Yalçın Polat (28) hakkında, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Polat'ın, Tüysüz'ü öldürdükten sonra çocukların psikolojisi bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını söylediği de yer aldı.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için 3 Nisan'da, bir süre önce boşandığı Yalçın Polat'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki evine gitti. Aynı gece Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin incelemesinde, Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 2 ay önce boşandığı, 3 yıllık eşi oto tamircisi Yalçın Polat'ın babası H.P. ile kardeşleri O.P. ve F.P.'yi gözaltına aldı.

Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Polat'ı aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından emniyete sevk edilen şüphelilerden H.P, F.P. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalçın Polat, tutuklandı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

REMZİYE ASTIM VE BRONŞİT HASTASIYMIŞ

Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 çocukları olan çiftin olaydan 2 ay önce geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, sinirlenen Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı.

Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu.

Polat'ın bir süre sonra evden ayrılıp araç kiraladığı sonra polis ekiplerine yakalandığı belirtildi. Polat'ın polis merkezinde olduğu sırada kardeşi O.P.'nin, 155'i arayarak evde ceset olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

"HAKARET ETTİĞİ" İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, boşandığı eşi olan Tüysüz'ün kendisine hakaret ettiği için sinirlendiği ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştiğini söylediği belirtildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Öte yandan H.P., F.P. ve O.P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği iddianamede yer aldı.

Fotoğraflar: DHA

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