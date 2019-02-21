'Rengarenk' bir sergi

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Türkiye'nin tanınmış ressamlarını bir araya getiren 'Rengarenk' adlı karma resim sergisi, 5 - 15 Mart 2019'da Kaş Sanat Galerisi'nde sanat severlerin beğenisine sunulacak. Sergide, izleyiciler sanatçıların kendi renkleriyle oluşturduğu rengarenk tablolar ile bir bahar havası alacak.
Sergi organizasyonunu üstlenen ve aynı zamanda kendi de ressam olan Sibel Tetik; "Bu sergi sanatçıların hayatını farkındalık içinde yaşayan, hisseden, duyan ve duyuran sorumlu kişiler olduğu inancı doğrultusunda, hayatın renklerine öykünmeleridir. Son zamanların değişen yaşam koşullarında bireysel olarak yol almanın zorluk bilincindeyiz. Gerçekten sanata gönülden emek vermiş arkadaşlar ve Sinan Yenilmez desteğiyle bir yola çıktık Günümüzün klasik ve çağdaş sanat örneklerinden oluşacak bu sergi kapsamında her eve orijinal bir sanat eseri asmak ve her eve rengarenk anlayışını hakim kılmak dileğimiz. Evlerinin duvarlarına mağazalardan orijinal olmayan resim alan pek çok kişi bulunuyor biz onlara gelin sergimizi ziyaret edin aynı bedellerle hem orijinal bir eser duvarlarınıza asın hem de sanata ve sanatçıya destek olun diyoruz" dedi.
Katılımcı Ressamlar: Afet Yayla ,Aylin Menekşe, Ayşe Kazancıgil Döler, Avni Uğur, Berna Atlihan, Billur Vodina, Ebru Fırıl, Emine Aras, Fikret Öztürk, Esen Nurioğulları, Hasan Fırat Diker, Muhterem Gürkan, Murat Erdil, Müge Denizer, Nilda Uluğ, Oktay Ertüs, Nursel Balpinar, Salim Türkmen, Sema Çulam, Seyyit Bozdoğan, Sibel Tetik, Tina Kristina, Tuğba Diler, Zeki Polat.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.