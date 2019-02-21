'Rengarenk' bir sergi

Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Türkiye'nin tanınmış ressamlarını bir araya getiren 'Rengarenk' adlı karma resim sergisi, 5 - 15 Mart 2019'da Kaş Sanat Galerisi'nde sanat severlerin beğenisine sunulacak. Sergide, izleyiciler sanatçıların kendi renkleriyle oluşturduğu rengarenk tablolar ile bir bahar havası alacak.

Sergi organizasyonunu üstlenen ve aynı zamanda kendi de ressam olan Sibel Tetik; "Bu sergi sanatçıların hayatını farkındalık içinde yaşayan, hisseden, duyan ve duyuran sorumlu kişiler olduğu inancı doğrultusunda, hayatın renklerine öykünmeleridir. Son zamanların değişen yaşam koşullarında bireysel olarak yol almanın zorluk bilincindeyiz. Gerçekten sanata gönülden emek vermiş arkadaşlar ve Sinan Yenilmez desteğiyle bir yola çıktık Günümüzün klasik ve çağdaş sanat örneklerinden oluşacak bu sergi kapsamında her eve orijinal bir sanat eseri asmak ve her eve rengarenk anlayışını hakim kılmak dileğimiz. Evlerinin duvarlarına mağazalardan orijinal olmayan resim alan pek çok kişi bulunuyor biz onlara gelin sergimizi ziyaret edin aynı bedellerle hem orijinal bir eser duvarlarınıza asın hem de sanata ve sanatçıya destek olun diyoruz" dedi.

Katılımcı Ressamlar: Afet Yayla ,Aylin Menekşe, Ayşe Kazancıgil Döler, Avni Uğur, Berna Atlihan, Billur Vodina, Ebru Fırıl, Emine Aras, Fikret Öztürk, Esen Nurioğulları, Hasan Fırat Diker, Muhterem Gürkan, Murat Erdil, Müge Denizer, Nilda Uluğ, Oktay Ertüs, Nursel Balpinar, Salim Türkmen, Sema Çulam, Seyyit Bozdoğan, Sibel Tetik, Tina Kristina, Tuğba Diler, Zeki Polat.









