Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resimli 21 Mart Nevruz Bayramı mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşın!

Uzun, kısa, yeni ve resimli Nevruz Bayramı mesajları ve kutlama sözleri 21 Mart'ın gelişiyle birlikte gündeme geldi. Doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak bilinen Nevruz Bayramı'nda sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler en güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, en güzel ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2010 yılında Dünya Nevruz Bayramı ilan edilmiştir. Binlerce yıl önce kutlanmaya başlanılan bu bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini sosyal medya hesapları ve WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşacaklar. Baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı; Anadolu’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar pek çok toplum tarafından kutlanıyor. İşte, 21 Mart resimli Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri...
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    RESİMLİ NEVRUZ MESAJLARI

    Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    EN GÜZEL NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI

    Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım, umarım her daim bolluk ve bereket içinde kalırız.... Mutlu Nevruzlar...
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolu, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım...
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Yeşilin binbir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz ile karşılanacak. Nevruz'un 2023 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle...
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    KISA - UZUN NEVRUZ BAYRAMI SÖZLERİ

    Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya bereket getirmesini temenni eder, insanlığın baharda bollukla karşılaşmasını umarım. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun..
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

     

     
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.
  • RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin

    Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.