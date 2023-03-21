Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2010 yılında Dünya Nevruz Bayramı ilan edilmiştir. Binlerce yıl önce kutlanmaya başlanılan bu bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini sosyal medya hesapları ve WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşacaklar. Baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı; Anadolu’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar pek çok toplum tarafından kutlanıyor. İşte, 21 Mart resimli Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri...