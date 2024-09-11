Resmen vahşet! Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın önünde geçerken su isteyip, kendisine hortumdan akan su gösterilince, "Bardağınız yok mu" diye soran Mesut Kazancı (29), çıkan tartışmada Ahmet I. ve Erman N. tarafından sopa ile dövüldü.

DHA'nın haberine göre o anlar cep telefonuyla kayda alınırken, hastaneye kaldırılan Mesut Kazancı hayatını kaybetti. 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, anne Gül Kazancı, "Benim yavrumu bir bardak su için nasıl öldürdüler" dedi.

Olay, 6 Eylül'de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. Kasap Mesut Kazancı, bir fabrikanın önünden geçerken su istedi. İş yerinde bulunanlar, dışarıdaki hortumda akan suyu gösterince Mesut Kazancı, "Bardağınız yok mu" dedi, bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri çalışanları Ahmet I. ile Erman N., Mesut Kazancı'ya sopayla saldırdı. Mesut Kazancı, elindeki hortum ile karşılık vermeye çalıştı ancak bir süre sonra aldığı darbelerle yere yığıldı. REKLAM "AHMET YETER VURMA, BAYILDI" O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yerde baygın yatan Mesut Kazancı'ya 2 kişi vurmaya devam etti. Çevredekilerin, "Vurma vurma. Ahmet yeter vurma, bayıldı bayıldı vurma" demelerine rağmen Ahmet I., yerde yatan Kazancı'ya arka arkaya vurmayı sürdürdü. Hastaneye götürülen Mesut Kazancı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan, 2 aylık kız çocuğu babası Mesut Kazancı, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Mesut Kazancı gözyaşları içinde toprağa verilirken, görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçtığı belirlenen Ahmet I. İle Erman N.'yi şehir dışında yakaladı. Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.

"VAHŞİCE YERE YATIRMIŞLAR" Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Gül Kazancı, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Görüntüleri izleyemediğini belirten Kazancı, "Benim 2 aylık yavrum, yetim kaldı, vahşice yere yatırmışlar. Bir anne olarak izleyemedim. Hiçbir anne- baba onu görsün, dayanabilir mi? Allah'a havale ediyorum. Adalet yerini bulsun; rahatlayayım yoksa rahatlayamam" dedi. "CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İÇİN ADALET İSTİYORUM" Gül Kazancı, olayın iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ancak emniyete görüntülerin eksik teslim edildiğini öne sürüp, "Saat 19.30-20.00'de eve gelir; ama olay günü gelmedi. Saat 20.30-21.00 gibi 112'yi aradım. Polis, 'Nasıl bir şey bu, 29 yaşındaki çocuğu mu arıyorsun?' dedi. Benim oğlum telefon açmadan hiçbir yere gitmez. Yarım saat sonra Dulkadiroğlu Karakolu beni aradı, 'Abla gelin, bir şeyler bulduk' diye. 'Bir kavga olmuş, düşmüş yaralama varmış abla. İfade verildi' dedi. Benim oğlum hiç konuşmadı. Bizim bildiğimiz fabrika sahibinin anlattıkları ve görüntüler. Benim oğlum böyle canice öldürüldüğü için adalet istiyorum" diye konuştu.