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Resmi Gazete 24 Ocak 2020! 31018 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı

24 Ocak 2020 tarihli ve 31018 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de yönetmelikler, tebliğler, kurul kararları, yargı ilanları ve çeşitli ilanlar gibi bölümler yer almaktadır. Bugün en dikkat çekici ilan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" oldu. İşte Resmi Gazete 24 Ocak 2020

Resmi Gazete

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar merak ediliyordu. 24 Ocak 2020 tarihli ve 31018 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Yayımlanan ilanlar bu tarihten itibaren geçerli olacak. İşte Resmi Gazete'de öne çıkan ilanlar şunlar:

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/6802 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/13099 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE 24 OCAK 2020

Resmi Gazete'de yer alan ilanların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

RESMİ GAZETE İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır. 

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