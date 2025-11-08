Resmi Gazete'de yayımlandı: Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları belirlendi
Giriş: 08.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:21
Arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 1 milyon ton olarak yeniden belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, arpa ve mısır ithalatında tarife kontenjanları 700 bin tondan 1 milyon tona çıkarıldı.
