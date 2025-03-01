Resmi Gazete kararları: İşte 1 Mart 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 1 Mart 2025 Resmi Gazete kararları...
1 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra atama kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
1 MART RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)
YÖNETMELİK
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)
–– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/10)
KARARLAR
–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 45, 46)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri