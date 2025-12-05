5 Aralık Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 Aralık Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 5 Aralık 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...
5 ARALIK RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7565 Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10664)
YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10665)
–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13995 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/11/2025 Tarihli ve 11326 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2022/91, K: 2025/133 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/54 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/56 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/57 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/58 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2020/5754 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri