7 Kasım 2025 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete'nin 7 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 7 Kasım 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...
RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1476 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Bulunan Yemekhane, Kantin ve Diğer İşletmeler Hakkında Yönetmelik
–– Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/36)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri