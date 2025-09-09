9 Eylül Salı Resmi Gazete yayımlandı! Yurt dışı çıkış harcına zam geldi!
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 Eylül Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Resmi Gazete'de alınan karara göre yurtdışına çıkış harçlarına zam geldi. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?" İşte 9 Eylül 2025 Salı Resmi Gazete kararları...
9 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Tarımsal Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşümü Projesine İlişkin Olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10380)
–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10381)
–– 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 10382)
YÖNETMELİKLER
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30)
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DÜZELTME: 7/9/2025 Tarihli ve 10376 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM GELDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yurtdışına çıkış harcı 710 liradan 1000 liraya yükseltildi