Resmi tatiller takvimi, 2023 yılına girilmesinin ardından gündeme geldi. Remsi tatil günlerinde resmi kurum ve kuruluşlar kapalı oluyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini, milli ve resmi tatillerin hafta içine denk gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte, 2023 remsi tatil takvimi ve denk geldiği günler...