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Resmi tavsiyeye aykırı olarak Johnson'ın yenilenen kabinesinden "maskesiz toplantı"

Guardian’dan Peter Walker’ın aktardığı haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kabinesinin “moral konuşması” olarak adlandırdığı toplantıda cuma günü bir araya geldiğini ve bakanların "kalabalık bir odada" toplantı sırasında maskesiz olduklarını yazdı.

Resmi tavsiyeye aykırı olarak Johnson'ın yenilenen kabinesinden
İngiltere'de maskesiz kabine toplantısı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Peter Walker, toplantının basına yansıyan görüntülerinde aralarında yardımcıların ve yetkililerin bulunduğunu ve hiçbirinin “görünüşe göre” maske takmadığını aktardı.

Maske takmayan bakanların bu görüntüsünün, yaklaşık 30 kişinin omuz omuza olduğu, pencereleri kapalı bir odada gerçekleştiğini ve görüntülerin salı günü düzenlenen toplantıya benzer görüntüler sergilediğini aktardı.

MUHALEFETİN TEPKİSİNE YOL AÇTI

Görüntüler, İngiltere Başbakanı Boris Johson'ın hafta içinde, "halkı kalabalık alanlarda maske takmaya çağırma" konuşmasından ardından geldi.

Basına yansıyan görüntüler ülkedeki muhalefetin de tepkisine neden oldu.

Ülkede beklenmedik ve hızlı kabine değişikliği kapsamında toplanan bakanlar Boris Johnson'ın "moral konuşması" olarak adlandırdığı toplantıda cuma günü tekrar buluştu.

Kabine değişikliği kapsamında, İngiltere'nin eski Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss, Afganistan’daki tahliye sürecinde eleştirilerin merkezine oturan Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yerini aldı ve bir dizi kabine değişikliği yaşandı.

Göreve gelen Liz Truss’un destekçileri onu “gerçek bir kapitalist” olarak övmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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