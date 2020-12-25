Restoranlar kafeler ne zaman açılacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının ülkemizde hızla artış göstermesi nedeniyle restoranlar ve kafeler müşteri kabul etmiyor ve gel al paket servisi şeklinde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ise kafelerin ne zaman açılacağını merakla bekliyor. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...

RESTORANLAR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Restoran ve kafelerin henüz ne zaman açılacağı belli olmadı. Konuyla ilgili Bakanlık'tan açıklama yapılması bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlar ile ilgili yayımlanan genelgede;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.