Reus Deportiu - Albacete düellosu

Reus Deportiu ve Albacete, 09 Eylül 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Reus Deportiu 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Albacete 5 puanda ve 5. sırada. Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Albacete, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 490. İddaa'da Reus Deportiu kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Albacete kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Reus Deportiu son haftadaki Albacete müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Albacete, Reus Deportiu karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Reus Deportiu, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Albacete ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Albacete, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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